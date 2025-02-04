«Динамо» может заплатить «Ростову» 8 млн евро за Глебова. Клубы обсуждают структуру сделки («Чемпионат»)

Стали известны подробности переговоров по Данилу Глебову.

Ранее сообщалось , что полузащитник «Ростова » согласовал пятилетний контракт с «Динамо » и ждет завершения сделки.

По информации «Чемпионата», сейчас клубы обсуждают структуру сделки, общая сумма которой составит 8 миллионов евро. Москвичи заплатят сразу либо 5 млн евро, либо 6 млн. Остальная сумма будет выплачиваться одинаковыми траншами каждые полгода.

Также бело-голубые готовы прописать в договоре бонусы за чемпионство и победу в Кубке России – по 500 тысяч евро.

В текущем сезоне Мир РПЛ 25-летний футболист провел 17 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь .