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«Динамо» может заплатить «Ростову» 8 млн евро за Глебова. Клубы обсуждают структуру сделки («Чемпионат»)

Стали известны подробности переговоров по Данилу Глебову.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ростова» согласовал пятилетний контракт с «Динамо» и ждет завершения сделки. 

По информации «Чемпионата», сейчас клубы обсуждают структуру сделки, общая сумма которой составит 8 миллионов евро. Москвичи заплатят сразу либо 5 млн евро, либо 6 млн. Остальная сумма будет выплачиваться одинаковыми траншами каждые полгода. 

Также бело-голубые готовы прописать в договоре бонусы за чемпионство и победу в Кубке России – по 500 тысяч евро. 

В текущем сезоне Мир РПЛ 25-летний футболист провел 17 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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