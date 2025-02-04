«Динамо» может заплатить «Ростову» 8 млн евро за Глебова. Клубы обсуждают структуру сделки («Чемпионат»)
Стали известны подробности переговоров по Данилу Глебову.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ростова» согласовал пятилетний контракт с «Динамо» и ждет завершения сделки.
По информации «Чемпионата», сейчас клубы обсуждают структуру сделки, общая сумма которой составит 8 миллионов евро. Москвичи заплатят сразу либо 5 млн евро, либо 6 млн. Остальная сумма будет выплачиваться одинаковыми траншами каждые полгода.
Также бело-голубые готовы прописать в договоре бонусы за чемпионство и победу в Кубке России – по 500 тысяч евро.
В текущем сезоне Мир РПЛ 25-летний футболист провел 17 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем