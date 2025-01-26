«Динамо» было готово дать Бителло контракт уровня топ-3 в клубе, но не хотело платить агенту. Клуб не идет на уступки, опасаясь шантажа от представителей других игроков
По информации Спортса’’, в декабре руководство «Динамо» заявило стороне Бителло, что готово к переговорам по новому контракту на зимних сборах. На тот момент Бителло не входил даже в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков «Динамо».
Источники, близкие к агентскому рынку, сходятся во мнении, что больше Бителло точно получали Фабиан Бальбуэна, Константин Тюкавин, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Диего Лаксальт, а также, «скорее всего, Муми Нгамале и Даниил Фомин после переподписания контрактов».
«Динамо» было готово сделать Бителло одним из трех самых богатых игроков команды. В середине января, когда Бителло уже не приехал на сбор в Катаре, «Динамо» все равно было готово на новый контракт, но агент игрока Майкл Портела хотел, чтобы соглашение подписали, пока Бителло находился в Бразилии. Это категорически не устраивало «Динамо».
К концу января «Динамо» не изменило позицию: клуб почти наверняка не согласится выплатить агентские, даже если будет подписан новый контракт.
Клуб опасается, что в случае хотя бы минимальных уступок по этому вопросу вслед за агентом Бителло придут представители и других футболистов, которые будут шантажировать «Динамо» по похожей схеме.
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