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  • «Динамо» было готово дать Бителло контракт уровня топ-3 в клубе, но не хотело платить агенту. Клуб не идет на уступки, опасаясь шантажа от представителей других игроков
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«Динамо» было готово дать Бителло контракт уровня топ-3 в клубе, но не хотело платить агенту. Клуб не идет на уступки, опасаясь шантажа от представителей других игроков

Бителло мог стать одним из самых дорогих игроков «Динамо» по новому контракту.

По информации Спортса’’, в декабре руководство «Динамо» заявило стороне Бителло, что готово к переговорам по новому контракту на зимних сборах. На тот момент Бителло не входил даже в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков «Динамо».

Источники, близкие к агентскому рынку, сходятся во мнении, что больше Бителло точно получали Фабиан Бальбуэна, Константин Тюкавин, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Диего Лаксальт, а также, «скорее всего, Муми Нгамале и Даниил Фомин после переподписания контрактов».

«Динамо» было готово сделать Бителло одним из трех самых богатых игроков команды. В середине января, когда Бителло уже не приехал на сбор в Катаре, «Динамо» все равно было готово на новый контракт, но агент игрока Майкл Портела хотел, чтобы соглашение подписали, пока Бителло находился в Бразилии. Это категорически не устраивало «Динамо».

К концу января «Динамо» не изменило позицию: клуб почти наверняка не согласится выплатить агентские, даже если будет подписан новый контракт.

Клуб опасается, что в случае хотя бы минимальных уступок по этому вопросу вслед за агентом Бителло придут представители и других футболистов, которые будут шантажировать «Динамо» по похожей схеме.

Все инсайды о саге Бителло – что вообще произошло?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoБителло
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logoДинамо Москва
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logoпремьер-лига Россия
logoСпортс
logoКонстантин Тюкавин
logoФабиан Бальбуэна
logoМуми Нгамале
logoДиего Лаксальт
logoДаниил Фомин
logoЛуис Чавес
logoХорхе Карраскаль
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