«Динамо» предлагало 4 млн долларов за защитника «Лануса» Касереса, но получило отказ

«Динамо» хотело купить правого защитника «Лануса».

Московский клуб предлагал 4 млн долларов за Хуана Касереса и процент от перепродажи.

Однако аргентинский клуб отклонил предложение, посчитав его недостаточным.

Контракт 24‑летнего парагвайца рассчитан до конца 2028 года. На счету Касереса 4 матча за сборную Парагвая.