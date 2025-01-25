«Динамо» предлагало 4 млн долларов за защитника «Лануса» Касереса, но получило отказ
«Динамо» хотело купить правого защитника «Лануса».
Московский клуб предлагал 4 млн долларов за Хуана Касереса и процент от перепродажи.
Однако аргентинский клуб отклонил предложение, посчитав его недостаточным.
Контракт 24‑летнего парагвайца рассчитан до конца 2028 года. На счету Касереса 4 матча за сборную Парагвая.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Уриэля Югта в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем