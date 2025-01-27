«Динамо» предлагает 7 млн евро и бонусы за Глебова. «Ростов» хочет 10 млн сразу (Тимур Гурцкая)
«Динамо» и «Ростов» не могут договориться о трансфере Данила Глебова.
Об этом рассказал футбольный агент Тимур Гурцкая.
– «Ростов» не устраивает схема платежа, которую предлагает «Динамо». «Динамо» дает семь миллионов плюс бонус. Может быть, миллион-два, но «Ростов» это не устроит. «Ростов» устроят десять миллионов одним платежом.
– Будет ли сделка?
– Нет. «Ростов» и «Динамо» по-разному оценивают Глебова. Для «Ростова» это ключевой игрок, для «Динамо» – один из динамовцев, который приходит в состав. Они не готовы платить за Глебова оверпрайс.
Для них оценка Глебова – это пять миллионов, ну семь с натяжкой. Потому что что российских футболистов мало, – сказал Гурцкая в эфире канала «Это футбол, брат!»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
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