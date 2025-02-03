«Реал» – Луке Дончичу после обмена в «Лейкерс»: «Ты уже доказал, что для тебя не существует границ. Все мадридисты гордятся тобой и будут рядом»
2 февраля стало известно, что «Даллас» обменяет Луку Дончича в «Лейкерс» на Энтони Дэвиса. В трехсторонней сделке поучаствует и «Юта».
«Дорогой Лука Дончич, мы желаем тебе удачи и успехов на новом этапе карьеры в «Лейкерс».
За свою карьеру в НБА ты доказал, что для тебя не существует границ. Все мадридисты гордятся тобой, мы будем рядом с тобой во время нового испытания», – говорится в сообщении мадридского футбольного клуба.
Дончич играл за баскетбольный «Реал» с 2015 по 2018 год, после чего отправился в НБА.
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Обмен Дончича – шок. Но еще это сигнал о новой реальности НБА
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