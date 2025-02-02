Болельщики «Далласа» собираются возле «Американ Эйрлайнс-центра» в знак протеста против обмена Луки Дончича
Болельщики «Мэвс» протестуют против обмена Луки Дончича.
Возле «Американ Эйрлайнс-центра», домашней арены «Далласа», проходит акция протеста в связи с обменом звезды команды Луки Дончича.
Под статуей легендарного игрока «Мэверикс» Дирка Новицки появилась экспозиция против обмена словенского защитника. Болельщики вышли на улицу с плакатами, требуя объяснений от руководства клуба.
Вчера стало известно, что Дончич перейдет в «Лейкерс» в результате трехстороннего обмена. «Даллас» получит центрового Энтони Дэвиса.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Dallas Nation в соцсети X
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