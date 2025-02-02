«Ужасная сделка. Какого хрена?» Инсайдер Зак Лоу рассказал о реакции руководителей НБА на обмен Луки Дончича
Зак Лоу рассказал о реакции руководителей НБА на обмен Луки Дончича в «Лейкерс».
«Примеры сообщений от руководителей команд НБА: «Это первый раз, когда я был по-настоящему шокирован и не мог пошевелиться»; «Какая ужасная сделка» (дальнейших пояснений нет); и мое любимое (из десятков в подобном ключе) «Какого хрена?????» – пишет известный спортивный обозреватель.
«Даллас» обменяет Луку Дончича, Макси Клебера и Маркиффа Морриса в «Лейкерс» на Энтони Дэвиса, Макса Кристи и драфт-пик первого раунда 2029 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница эксперта Зака Лоу в соцсети X
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