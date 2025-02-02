«Ужасная сделка. Какого хрена?» Инсайдер Зак Лоу рассказал о реакции руководителей НБА на обмен Луки Дончича

Зак Лоу рассказал о реакции руководителей НБА на обмен Луки Дончича в «Лейкерс».

«Примеры сообщений от руководителей команд НБА : «Это первый раз, когда я был по-настоящему шокирован и не мог пошевелиться»; «Какая ужасная сделка» (дальнейших пояснений нет); и мое любимое (из десятков в подобном ключе) «Какого хрена?????» – пишет известный спортивный обозреватель.

«Даллас » обменяет Луку Дончича , Макси Клебера и Маркиффа Морриса в «Лейкерс » на Энтони Дэвиса , Макса Кристи и драфт-пик первого раунда 2029 года.