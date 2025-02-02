Роб Пелинка: «Лука Дончич – уникальная, молодая мировая суперзвезда, которая будет вести за собой «Лейкерс» долгие годы»
«Мы чрезвычайно благодарны за шесть сезонов Энтони Дэвиса в «Лейкерс», в течение которых он привел нашу франшизу к чемпионству и закрепил за собой статус постоянного участника Матча всех звезд НБА. Мы гордимся развитием Макса Кристи как игрока «Лейкерс», поскольку он вырос в эффективного специалиста по трехочковым и защите, и мы ценим работу, которую проделал Джейлен Худ-Шифино, чтобы продемонстрировать профессионализм на каждом уровне. Спорт – это трансформационные моменты. Нас вдохновляют эти моменты, которые болельщики «Лейкерс» знают, ждут и любят, с франшизой, которая постоянно открывает новые эры величия.
Лука – уникальная, молодая мировая суперзвезда, которая будет вести за собой эту франшизу долгие годы. Его инстинкты убийцы и стремление выигрывать чемпионаты станут движущей силой команды. Мы будем неустанно строить состав вокруг видения на площадке, которое есть у тренера Редика для этой команды, и мы будем привержены этой работе, чтобы служить нашим преданным болельщикам. Мы благодарны за сегодняшний день и с нетерпением ждем того, что будет дальше», – заявил генеральный менеджер «Лейкерс».
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