Лука Дончич больше не имеет права на супермаксимальный пятилетний контракт на 345 млн долларов
Лука Дончич после обмена в «Лейкерс» потерял право на супермаксимальный контракт.
Звездный разыгрывающий Лука Дончич больше не имеет права на супермаксимальное продление контракта на пять лет и 345 миллионов долларов после обмена в «Лейкерс», отмечает журналист ESPN Бобби Маркс.
Словенец должен был получить пятилетний контракт на 345 миллионов летом 2025 года.
По мнению Маркса, разумным решением для Дончича этим летом будет подписать трехлетнее продление контракта с опцией игрока на сезон-2028/29. Это позволит ему получить 10 лет стажа и компенсировать большую часть или даже всю упущенную возможность. Начальная зарплата в сезоне-2028/29 составит 72 млн долларов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем