Лука Дончич больше не имеет права на супермаксимальный пятилетний контракт на 345 млн долларов

Лука Дончич после обмена в «Лейкерс» потерял право на супермаксимальный контракт.

Звездный разыгрывающий Лука Дончич больше не имеет права на супермаксимальное продление контракта на пять лет и 345 миллионов долларов после обмена в «Лейкерс», отмечает журналист ESPN Бобби Маркс.

Словенец должен был получить пятилетний контракт на 345 миллионов летом 2025 года.

По мнению Маркса, разумным решением для Дончича этим летом будет подписать трехлетнее продление контракта с опцией игрока на сезон-2028/29. Это позволит ему получить 10 лет стажа и компенсировать большую часть или даже всю упущенную возможность. Начальная зарплата в сезоне-2028/29 составит 72 млн долларов.