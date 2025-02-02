61

Лука Дончич больше не имеет права на супермаксимальный пятилетний контракт на 345 млн долларов

Лука Дончич после обмена в «Лейкерс» потерял право на супермаксимальный контракт.

Звездный разыгрывающий Лука Дончич больше не имеет права на супермаксимальное продление контракта на пять лет и 345 миллионов долларов после обмена в «Лейкерс», отмечает журналист ESPN Бобби Маркс.

Словенец должен был получить пятилетний контракт на 345 миллионов летом 2025 года.

По мнению Маркса, разумным решением для Дончича этим летом будет подписать трехлетнее продление контракта с опцией игрока на сезон-2028/29. Это позволит ему получить 10 лет стажа и компенсировать большую часть или даже всю упущенную возможность. Начальная зарплата в сезоне-2028/29 составит 72 млн долларов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста ESPN Бобби Маркса в соцсети X
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
Бобби Маркс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Даллас» жертвует будущим, чтобы стать лучше здесь и сейчас. А Дончич не избавит «Лейкерс» от их проблем
97вчера, 09:40
Брайан Уиндхорст: «Леброн Джеймс мечтал играть с Лукой Дончичем много лет»
382 февраля, 14:24
Серж Ибака: «Учитывая, как Леброн заботится о своем теле, Лука может многому у него научиться»
232 февраля, 13:51
Реакция букмекеров на обмен Дончича: «Лейкерс» – новый претендент на титул, «Даллас» сбросили к «Клипперс» и «Хьюстону»
82 февраля, 13:09
Рекомендуем
Главные новости
«Портленд» запрашивает незащищенный драфт-пик 1-го раунда за центрового Роберта Уильямса
19 минут назад
«Бакс» хотят избавиться от контракта Пэта Коннотона, но могут столкнуться с нехваткой активов
322 минуты назад
Евролига. «Анадолу Эфес» – «Реал», «Панатинаикос» встретится с «Фенербахче» и другие матчи
228 минут назадLive
NCAA. Бригам Янг Егора Демина сыграет с Аризоной
42 минуты назад
Эди Тавареш вышел на 3-е место в истории Евролиги по подборам за карьеру
53 минуты назадФото
«Филадельфия» отправит Калеба Мартина в «Даллас» в обмен на Квентина Граймса
33сегодня, 18:08
Макси Клебер выбыл минимум на 8 недель после операции на правой ступне
8сегодня, 17:59
Энтони Дэвис: «Хотели сыграть вместе с Кайри Ирвингом с 2018 года»
11сегодня, 17:55
Лука Дончич был официально представлен в качестве игрока «Лейкерс»
16сегодня, 17:46Видео
Роб Пелинка: «Постараемся подобрать состав под философию Джей Джей Редика. Но рынок «больших» очень скуден»
21сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Эйжа Уилсон и Nike анонсировали модель кроссовок A’One
сегодня, 17:14Видео
Еврокубок. «Трефл Сопот» – «Гран-Канария», «Венеция» встретится с «Литкабелисом»
сегодня, 16:50
«Тревизо» расстался с американским форвардом Джастином Элстоном
сегодня, 16:30
Нижний Новгород примет «Финал четырех» 24-го розыгрыша Кубка России
сегодня, 14:35
Лига ВТБ показала бэкстейдж со съемок промо-ролика Матча звезд
сегодня, 11:57Фото
Алексей Швед: «Не чувствую себя на 36. Могу играть до 40»
6сегодня, 08:22
«Сперс» не исключают, что Де’Аарон Фокс будет выходить в стартовой пятерке вместе с Крисом Полом
11сегодня, 05:11
Нижний Новгород является основным претендентом на проведение «Финала четырех» Кубка России
1вчера, 17:30
Реакция на обмен Луки Дончича и проигрыш «Зениту» – в новом выпуске влога ЦСКА
вчера, 15:20Видео
«Барселона» рассматривает возможность замены главного тренера Жоана Пеньярройи
1вчера, 13:30
Рекомендуем