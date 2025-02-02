«Даллас» был готов обменять Луку Дончича только на Энтони Дэвиса

«Мэверикс» хотели обменять Луку Дончича только на Энтони Дэвиса.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Мэверикс» хотели заполучить конкретно Энтони Дэвиса , которого Нико Харрисон очень хорошо знает, как и предыдущие приобретения «Далласа» Кайри Ирвинга и Пи Джей Вашингтона, и в рамках обмена Луки Дончича интересовались только Дэвисом», – пишет Стейн.

Генеральный менеджер «Далласа » Нико Харрисон утверждает, что не обсуждал обмен Дончича ни с одной другой командой, кроме «Лейкерс ».