«Даллас» был готов обменять Луку Дончича только на Энтони Дэвиса
«Мэверикс» хотели обменять Луку Дончича только на Энтони Дэвиса.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
«Мэверикс» хотели заполучить конкретно Энтони Дэвиса, которого Нико Харрисон очень хорошо знает, как и предыдущие приобретения «Далласа» Кайри Ирвинга и Пи Джей Вашингтона, и в рамках обмена Луки Дончича интересовались только Дэвисом», – пишет Стейн.
Генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон утверждает, что не обсуждал обмен Дончича ни с одной другой командой, кроме «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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