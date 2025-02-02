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Гафин о возможности ухода Бителло зимой: «Если будет предложение, которое устроит и его, и «Динамо», то да. Предложения были»

В «Динамо» не исключают уход Бителло зимой.

Напомним, полузащитник не прибыл в расположение «Динамо» после отпуска, завершившегося 13 января. Бразилец вернулся в команду лишь 26 января. Сообщалось, что за это клуб решил оштрафовать футболиста на месячную зарплату.

– Бителло в расположении клуба. Приступает к сборам в Абу‑Даби. Что касается дальнейшего, то мы в контакте с его представителями как были, так и остаемся. Решим, что будет дальше по его будущему.

– Есть вероятность, что он покинет клуб зимой?

– Вероятность такая есть всегда. Если будет предложение, которое устроит и его, и нас – то да. Предложения по нему были.

– Был ли он наказан?

– Это внутреннее дело [клуба], – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Контракт Бителло с бело‑голубыми рассчитан до лета 2028 года. В нынешнем сезоне футболист провел 15 матчей в Мир РПЛ, забил 1 гол и отдал 8 результативных передач.

«Динамо» рассмотрит предложения по Бителло. Переговоров о продлении контракта не планируется (Иван Карпов)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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Дмитрий Гафин
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