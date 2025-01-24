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В борьбу за Бителло вступил «Палмейрас». Ранее у клуба из Сан-Паулу сорвался трансфер Клаудиньо

«Палмейрас» вступил в борьбу за Бителло.

Об этом сообщает Bolavip.

По данным источника, клуб из Сан-Паулу переключился на хавбека «Динамо» после того, как сорвался трансфер Клаудиньо, который предпочел перейти из «Зенита» в «Аль-Садд».

Также на Бителло претендует один из зарубежных клубов.

Ранее стало известно, что «Ботафого» согласовал полную сумму трансфера футболиста (18 млн евро), но не может договориться с бело-голубыми о размере первого взноса.

Также сообщалось, что Бителло не приехал в расположение «Динамо», так как решил остаться на родине для переговоров с «Ботафого», и не выходит на связь. За это москвичи оштрафуют Бителло на месячную зарплату. Позже «Динамо» сообщило бразильским клубам, что не разрешает вести переговоры с игроком.

Бителло не возвращается в Россию – «Динамо» грозит штрафом игроку и запрещает бразильским клубам общаться с ним

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bolavip
logoБителло
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Бразилия
возможные трансферы
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