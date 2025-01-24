Бителло вернется в расположение «Динамо», но продолжит переговоры об уходе

Бителло вернется в расположение «Динамо».

Бразилец присоединится к московскому клубу в ближайшие дни с целью снизить напряженность, возникшую после решения не приезжать на зимние сборы, сообщает Trivela.

Несмотря на возвращение в «Динамо », Бителло хочет уйти. Поэтому после его прибытия переговоры об уходе продолжатся.

Ранее сообщалось об интересе к Бителло в Бразилии. Контракт полузащитника с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.