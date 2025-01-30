Миньоле об 1:3 с «Ман Сити»: «Можем гордиться собой, «Брюгге» заслужил преимущество после 1-го тайма и выход в плей-офф. Не ожидали, что понадобится 11 очков»
В заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов бельгийцы уступили на выезде со счетом 1:3. После первого тайма гости вели 1:0.
Англичане вышли в стыковые матчи с 22-го места, «Брюгге» – с 24-го.
«Мы играли хорошо и можем гордиться собой. В первом тайме мы были очень опасны на контратаках и имели несколько хороших моментов. Наше преимущество было заслуженным.
Во втором тайме «Манчестер Сити» пошел ва-банк и забил в нужный момент, но «Брюгге» показал хорошую игру и может гордиться выходом в плей-офф.
Посмотрим, с кем мы столкнемся. Мы уже показали, что можем играть и быть на одном уровне со всеми соперниками.
Не ожидали, что понадобится 11 очков для прохода в следующий раунд, но по ходу турнира, и по тому, как мы играли, это вполне заслуженный проход», – сказал вратарь «Брюгге» Симон Миньоле.
Гвардиола о том, может ли «Ман Сити» выиграть ЛЧ в этом сезоне: «Сейчас нет. Я очень прагматичен, а реальность есть реальность. У «Реала» и «Баварии» больше опыта»
Итоговая таблица общего этапа ЛЧ: «Ливерпуль» – 1-й, «Барса» – 2-я, «Реал» – 11-й, «Бавария» – 12-я, «Ювентус» – 20-й, «Ман Сити» – 22-й
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