Миньоле об 1:3 с «Ман Сити»: «Можем гордиться собой, «Брюгге» заслужил преимущество после 1-го тайма и выход в плей-офф. Не ожидали, что понадобится 11 очков»

Симон Миньоле прокомментировал поражение «Брюгге» от «Манчестер Сити».

В заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов бельгийцы уступили на выезде со счетом 1:3. После первого тайма гости вели 1:0.

Англичане вышли в стыковые матчи с 22-го места, «Брюгге » – с 24-го.

«Мы играли хорошо и можем гордиться собой. В первом тайме мы были очень опасны на контратаках и имели несколько хороших моментов. Наше преимущество было заслуженным.

Во втором тайме «Манчестер Сити » пошел ва-банк и забил в нужный момент, но «Брюгге» показал хорошую игру и может гордиться выходом в плей-офф.

Посмотрим, с кем мы столкнемся. Мы уже показали, что можем играть и быть на одном уровне со всеми соперниками.

Не ожидали, что понадобится 11 очков для прохода в следующий раунд, но по ходу турнира, и по тому, как мы играли, это вполне заслуженный проход», – сказал вратарь «Брюгге» Симон Миньоле .

Гвардиола о том, может ли «Ман Сити» выиграть ЛЧ в этом сезоне: «Сейчас нет. Я очень прагматичен, а реальность есть реальность. У «Реала» и «Баварии» больше опыта»

Итоговая таблица общего этапа ЛЧ: «Ливерпуль» – 1-й, «Барса» – 2-я, «Реал» – 11-й, «Бавария» – 12-я, «Ювентус» – 20-й, «Ман Сити» – 22-й