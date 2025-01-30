Гвардиола о том, может ли «Ман Сити» выиграть ЛЧ в этом сезоне: «Сейчас нет. Я очень прагматичен, а реальность есть реальность. У «Реала» и «Баварии» больше опыта»

Пеп Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» на победу в Лиге чемпионов.

«Горожане» получили право сыграть в стыковых матчах за выход в 1/8 финала, заняв 22-е место в таблице общего этапа турнира. Главный тренер команды ответил на вопрос о том, может ли «Сити» выиграть трофей в этом сезоне.

«Сейчас нет... Но в тот год, когда мы победили, я всегда думал, что мы выиграем Лигу чемпионов. Я очень прагматичен, а реальность есть реальность.

У соперников больше опыта, чем у нас. «Реал », возможно, испытывал трудности, но в последних играх они вернулись к положительным результатам, к своей игре. «Бавария » проводит невероятный сезон под руководством Винни [Компани ].

Если бы нам пришлось играть завтра, было бы сложно. Но я не знаю, какой у нас будет соперник через две недели. Мы хорошо подготовимся, будем в форме, а там посмотрим, что будет», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».

Предварительная сетка плей-офф ЛЧ: «Ман Сити» сыграет с «Реалом» или «Баварией»

Гвардиола о встрече с «Реалом» или «Баварией»: «Один клуб – король турнира, другой – второй-третий среди королей. Вполне уверен, что «Сити» создаст им проблемы»