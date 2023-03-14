Миньоле завершил карьеру в сборной Бельгии. Он провел 35 матчей и взял бронзу ЧМ-2018

объявил о завершении карьеры в сборной .

«Привет, это Симон. Иногда нам приходится принимать трудные решения, и сегодня будет одно из них.

После 13 лет выступлений за мою страну мне пришло время попрощаться с бельгийскими «красными дьяволами». Гордость, честь и благодарность – три чувства, которые описывают, как я отношусь к этой прекрасной главе в моей карьере.

Все мои товарищи по команде, персонал, болельщики, спасибо вам всем», – сказал голкипер « ».

Миньоле выступал за сборную Бельгии с 2011 году и провел за национальную команду 35 матчей, 10 из них – на ноль. Он стал бронзовым призером ЧМ-2018.

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