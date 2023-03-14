Миньоле завершил карьеру в сборной Бельгии. Он провел 35 матчей и взял бронзу ЧМ-2018
Симон Миньоле объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии.
«Привет, это Симон. Иногда нам приходится принимать трудные решения, и сегодня будет одно из них.
После 13 лет выступлений за мою страну мне пришло время попрощаться с бельгийскими «красными дьяволами». Гордость, честь и благодарность – три чувства, которые описывают, как я отношусь к этой прекрасной главе в моей карьере.
Все мои товарищи по команде, персонал, болельщики, спасибо вам всем», – сказал голкипер «Брюгге».
Миньоле выступал за сборную Бельгии с 2011 году и провел за национальную команду 35 матчей, 10 из них – на ноль. Он стал бронзовым призером ЧМ-2018.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Ещё у Тёр Штангена все шансы стать таким же..
куда еще 10 матчей делось?
Будучи довольно средним голкипером сунулся в Ливерпуль, где естественно, из-за дырявой обороны регулярно доставлял неимоверные лулзы..
Тем не менее, удачи..