Миньоле завершил карьеру в сборной Бельгии. Он провел 35 матчей и взял бронзу ЧМ-2018

Теги Брюгге Сборная Бельгии по футболу высшая лига Бельгия Симон Миньоле Футбол

Симон Миньоле объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

«Привет, это Симон. Иногда нам приходится принимать трудные решения, и сегодня будет одно из них.

После 13 лет выступлений за мою страну мне пришло время попрощаться с бельгийскими «красными дьяволами». Гордость, честь и благодарность – три чувства, которые описывают, как я отношусь к этой прекрасной главе в моей карьере.

Все мои товарищи по команде, персонал, болельщики, спасибо вам всем», – сказал голкипер «Брюгге». 

Миньоле выступал за сборную Бельгии с 2011 году и провел за национальную команду 35 матчей, 10 из них – на ноль. Он стал бронзовым призером ЧМ-2018. 

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11 комментариев

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BananaMama
Ответ PINHEAD
Немного не в самую тему, но мне вспоминаются Перуцци и Вайденфеллер, которые всегда были рядом, а в итоге из-за конкуренции так по сути и не попадали в сборную
Перуцци был основным на Евро-96, ЧМ-98 пропустил из-за травмы (там основным стал Пальюка), а дальше уже началась эра Буффона (правда, Евро-00 Джиджи сам пропустил из-за травмы и там основным был Тольдо)
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В Питере Пять
Ответ jonikmus
Всю карьеру был вторым вратарём в сборной , количество матчей за столько то лет только подтвердят.Почему написал очевидное ,просто стало интересно,вот кто из вратарей провел долгое время в сборной и был по сути всегда вторым ,вот Миньоле и Манданда сразу на ум приходят
Малафеев.
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PINHEAD
Ответ jonikmus
Всю карьеру был вторым вратарём в сборной , количество матчей за столько то лет только подтвердят.Почему написал очевидное ,просто стало интересно,вот кто из вратарей провел долгое время в сборной и был по сути всегда вторым ,вот Миньоле и Манданда сразу на ум приходят
Немного не в самую тему, но мне вспоминаются Перуцци и Вайденфеллер, которые всегда были рядом, а в итоге из-за конкуренции так по сути и не попадали в сборную
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Макс Кидалов
Хороший вратарь, добился бы большего, если бы не Куртуа. А так помню его сейвы за ливер, особенно когда он 3 пенальти потащил в одном матче от Ман сити, это было круто
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jonikmus
Ответ dr. cage
Вспоминаю Леманна и Рейну.. Оба очень много сидели в сборной.. Ещё у Тёр Штангена все шансы стать таким же..
Рейна точно ,а вот Леманн все же был первым вратарём на домашнем ЧМ 06,тогда Кана сдувшимся никто не считал ,оба примерно одного возраста,а Тер Штеген может под старость лет все же побудет первым вратарем
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dr. cage
Ответ jonikmus
Всю карьеру был вторым вратарём в сборной , количество матчей за столько то лет только подтвердят.Почему написал очевидное ,просто стало интересно,вот кто из вратарей провел долгое время в сборной и был по сути всегда вторым ,вот Миньоле и Манданда сразу на ум приходят
Вспоминаю Леманна и Рейну.. Оба очень много сидели в сборной..
Ещё у Тёр Штангена все шансы стать таким же..
+1
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+1
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Dr.Gebbelsss
Спортс, в статье написано 35 матчей за сборную, а в карточке на сайте 25 )
куда еще 10 матчей делось?
+1
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Igor Shalamov
Ответ jonikmus
Всю карьеру был вторым вратарём в сборной , количество матчей за столько то лет только подтвердят.Почему написал очевидное ,просто стало интересно,вот кто из вратарей провел долгое время в сборной и был по сути всегда вторым ,вот Миньоле и Манданда сразу на ум приходят
Рейна?)
+1
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+1
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jonikmus
Всю карьеру был вторым вратарём в сборной , количество матчей за столько то лет только подтвердят.Почему написал очевидное ,просто стало интересно,вот кто из вратарей провел долгое время в сборной и был по сути всегда вторым ,вот Миньоле и Манданда сразу на ум приходят
+1
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dr. cage
Этот парень любит риск..
Будучи довольно средним голкипером сунулся в Ливерпуль, где естественно, из-за дырявой обороны регулярно доставлял неимоверные лулзы..

Тем не менее, удачи..
+2
-2
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Dr.Gebbelsss
Хороший вратарь, но ему не повезло в сборной сидеть под Куртуа(
+5
0
+5
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