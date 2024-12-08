Миньоле отказался от участия в телеигре «Самый умный человек в мире». Вратарь «Брюгге» вышел в финал, но пропустит его из-за «важных матчей» в Бельгии и ЛЧ

Симон Миньоле не примет участие в финале телевикторины из-за матчей «Брюгге».

Голкипер бельгийского клуба прошел в финал телевикторины «Самый умный человек в мире», но принял решение отказаться от участия в нем из-за плотного графика матчей в декабре.

«Брюгге » предстоит сыграть со «Спортингом» в Лиге чемпионов, а также с «Генком», «Юнионом» и «Вестерло» в чемпионате Бельгии. Кроме того, в начале января команда проведет четвертьфинал Кубка Бельгии против «Левена».

«К сожалению, я не смогу принять участие в финале «Самого умного человека в мире».

В Лиге чемпионов и других соревнованиях предстоят важные матчи, и я хочу уделить этому все свое внимание.

Оставаться футболистом – по-прежнему моя работа», – написал Миньоле в социальных сетях.