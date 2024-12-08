Миньоле отказался от участия в телеигре «Самый умный человек в мире». Вратарь «Брюгге» вышел в финал, но пропустит его из-за «важных матчей» в Бельгии и ЛЧ
Симон Миньоле не примет участие в финале телевикторины из-за матчей «Брюгге».
Голкипер бельгийского клуба прошел в финал телевикторины «Самый умный человек в мире», но принял решение отказаться от участия в нем из-за плотного графика матчей в декабре.
«Брюгге» предстоит сыграть со «Спортингом» в Лиге чемпионов, а также с «Генком», «Юнионом» и «Вестерло» в чемпионате Бельгии. Кроме того, в начале января команда проведет четвертьфинал Кубка Бельгии против «Левена».
«К сожалению, я не смогу принять участие в финале «Самого умного человека в мире».
В Лиге чемпионов и других соревнованиях предстоят важные матчи, и я хочу уделить этому все свое внимание.
Оставаться футболистом – по-прежнему моя работа», – написал Миньоле в социальных сетях.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Voetbal Krant
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