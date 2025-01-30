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  • Итоговая таблица общего этапа ЛЧ: «Ливерпуль» – 1-й, «Барса» – 2-я, «Реал» – 11-й, «Бавария» – 12-я, «Ювентус» – 20-й, «Ман Сити» – 22-й
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Итоговая таблица общего этапа ЛЧ: «Ливерпуль» – 1-й, «Барса» – 2-я, «Реал» – 11-й, «Бавария» – 12-я, «Ювентус» – 20-й, «Ман Сити» – 22-й

Общий этап Лиги чемпионов завершился.

Стали известны места всех команд, принимавших участие в первой Лиге чемпионов в новом формате.

В восьмерку лучших попали «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

Места с 9-го по 24-е, позволяющие выступить в стыковых матчах, заняли «Аталанта», «Боруссия», «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг» и «Брюгге».

Вылетели из Лиги чемпионов «Динамо» Загреб, «Штутгарт», «Шахтер», «Болонья», «Црвена Звезда», «Штурм», «Спарта», «Лейпциг», «Жирона», «Зальцбург», «Слован» и «Янг Бойз».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРед Булл Зальцбург
logoБолонья
logoДинамо Загреб
logoИнтер
logoБенфика
logoПСЖ
logoЦрвена Звезда
logoЯнг Бойз
logoБрюгге
logoМилан
logoШтурм
logoСлован Братислава
logoПСВ
logoСпарта Прага
logoМонако
logoСпортинг
logoЛиверпуль
logoБрест
logoБайер
logoАстон Вилла
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
logoШахтер
logoБоруссия Дортмунд
logoСелтик
logoБавария
logoАрсенал
logoЮвентус
logoМанчестер Сити
logoРБ Лейпциг
logoФейеноорд
logoШтутгарт
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