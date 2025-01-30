У Англии, Италии и Франции по 4 клуба в стыках и 1/8 финала ЛЧ, у Испании и Германии – по 3, у Нидерландов и Португалии – по 2, у Шотландии и Бельгии – по 1

В плей-офф Лиги чемпионов больше всего клубов из Англии, Италии и Франции.

По итогам общего этапа 8 команд вышли в 1/8 финала напрямую, еще 16 встретятся в стыковых матчах. 12 клубов вылетели.

Среди оставшихся клубов у АПЛ , Лиги 1 и Серии А по 4 представителя, у Бундеслиги и Ла Лиги – по 3, у чемпионатов Нидерландов и Португалии – по 2, у лиг Шотландии и Бельгии – по 1.

В восьмерку лучших попали и вышли в 18 финала: «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

Места с 9-го по 24-е, позволяющие выступить в стыковых матчах, заняли: «Аталанта», «Боруссия», «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг» и «Брюгге».