  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола о 3:1 с «Брюгге»: «Сити» воспрял духом во втором тайме. Сезон в ЛЧ выдался тяжелым, но мы смогли пройти дальше»
24

Гвардиола о 3:1 с «Брюгге»: «Сити» воспрял духом во втором тайме. Сезон в ЛЧ выдался тяжелым, но мы смогли пройти дальше»

Пеп Гвардиола прокомментировал итоги общего этапа Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» занял 22-е место в таблице, набрав 11 очков в 8 матчах, и сыграет в стыковых матчах за выход в 1/8 финала. В последнем туре «горожане» обыграли «Брюгге» со счетом 3:1. 

«Во втором тайме мы воспряли духом, и наши сердца были свободны. Сегодня мы вышли в следующий раунд, и это хорошо. В первом тайме мы играли очень академично, нам не хватало искры в игре против команды, которая по-настоящему хорошо обороняется.

Встреча с «Баварией» или «Реалом» будет трудной, но это произойдет через две недели, а к тому времени к нам вернутся несколько игроков, так что, надеюсь, мы сможем провести два хороших матча».

О том, насколько важно будет зарегистрировать новых игроков для участия в следующем раунде

«Конечно, это важно. Нам весь сезон было туго без игроков. С такими игроками у нас появится больше альтернатив. Надеюсь, Жереми [Доку] тоже вернется, так что у нас будут игроки, которые сделают все возможное. 

У Ковачича есть опыт, и он забил фантастический гол. Я знаю, что Кова способен таким образом переломить ход матча. Это что-то уникальное, что-то особенное. Мы сделали это, и теперь пришло время насладиться, потому что сезон в Лиге чемпионов выдался по-настоящему тяжелым. Нам было тяжело, но в итоге мы смогли пройти дальше, а жеребьевка есть жеребьевка. Посмотрим».

О том, как это повлияет на сезон «Ман Сити»

«Я не знаю. В этом сезоне все было очень нестабильно. Сегодня мы испытываем облегчение от того, что прошли дальше, и, конечно, для нас это долгий сезон», – сказал Гвардиола.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoПеп Гвардиола
logoБрюгге
logoМанчестер Сити
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoЖереми Доку
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Предварительная сетка плей-офф ЛЧ: «Ман Сити» сыграет с «Реалом» или «Баварией»
24829 января, 23:05
У Англии, Италии и Франции по 4 клуба в стыках и 1/8 финала ЛЧ, у Испании и Германии – по 3, у Нидерландов и Португалии – по 2, у Шотландии и Бельгии – по 1
1529 января, 22:26
«Реал», «Бавария», «Ман Сити», «ПСЖ», «Ювентус», «Боруссия», «Милан» и еще 9 клубов сыграют в стыковых матчах ЛЧ
2929 января, 22:20
«Ман Сити» – худший английский клуб на общем этапе ЛЧ. Команда Гвардиолы заняла 22-е место, набрав 11 очков
6429 января, 22:19
«Ман Сити» котировался главным фаворитом общего этапа ЛЧ, но завершил его на 22-м месте
29 января, 22:16
Рекомендуем
Главные новости
Консейсау могут уволить из «Милана» на фоне напряженной атмосферы в раздевалке. Команда настроена против тренера из-за его жесткости
155 минут назад
Криштиану Роналду: «Иногда я преувеличиваю эмоции, но не собираюсь меняться. Дети упрекают меня за это. Отвечаю: «Папа такой, и все»
621 минуту назад
Миенти Абена: «Адаптация в «Спартаке» завершена меньше, чем на 50%. Я здесь, чтобы остаться, чтобы меня запомнили»
522 минуты назад
Ван дер Сар об Онана: «Ему нужно доверять, он прибавит. Андре может стать вратарем «МЮ» на долгое время»
1126 минут назад
Анчелотти о Родриго и Саудовской Аравии: «Находящиеся в «Реале» счастливы и хотят остаться. Они имеют право использовать футбол, чтобы создать хороший имидж»
238 минут назад
Чернов о Луисе Энрике: «Не знаю, кто там в «Зенит» приехал. Нам без разницы, кто туда переходит. У «Спартака» тоже какие-то покупки будут»
441 минуту назад
«Аль-Хилаль» предлагал «Реалу» 300 млн евро за Родриго, а игроку – 140 млн евро зарплаты. Бразилец отказался (Эду Агирре)
2651 минуту назад
«Почему я должен бояться «Зенита»? «Краснодар» не сильный? Я играю на высоком уровне». Кордоба о трансферах петербуржцев
13сегодня, 09:32
Жеребьевка плей-офф Лиги Европы. «Фенербахче», «Аякс», «Рома», «Сосьедад» и ПАОК узнают соперников. Начало – в 15:00
сегодня, 09:30
«Аль-Наср» Роналду хотел подписать Леау за 70-85 млн евро. «Милан» отказал в переговорах
12сегодня, 09:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» доверяет Мотте и не собирается увольнять. Однако перед тренером стоят две цели: выход в следующую ЛЧ и 1/8 финала в текущей
9 минут назад
«Факел» продал 30-летнего форварда Маркова «Уралу»
211 минут назад
«В «Сосьедаде» большая конкуренция, но Арсен сыграл мало матчей. Тренеру это не нравится. Никто не знает, что будет дальше». Журналист Кастро о Захаряне
535 минут назад
Товарищеские матчи. «Химки» забили 6 голов «Черноморцу», «Рубин» сыграет с «Торпедо», «Ахмат» – с «Септември»
36 минут назад
«Арсенал» не отпустил Тирни в «Селтик» зимой. Защитник вернется в Шотландию летом
245 минут назад
«Байер» арендовал Эрмосо у «Ромы» до конца этого сезона. Защитник провел 8 матчей в Серии А
52 минуты назад
Экс-защитник «Сочи» Миладинович: «Сербский народ проголосовал бы за возвращение России, против санкций. Сербы всегда поддерживают российскую сторону»
2сегодня, 09:23
«Ахмат» отдал Кардосо в аренду «Хэнаню» до конца года. Бразильца подписали летом
1сегодня, 09:12
«Ювентус» предлагает 25+2 млн евро за выкуп Данзо. «Ланс» пока не дал согласия на аренду защитника
9сегодня, 09:04
Радимов о «Спартаке» в РПЛ: «Если хотят бороться за первое место – надо думать об усилениях. Этих футболистов хватит, чтобы бороться за тройку»
3сегодня, 08:54
Рекомендуем