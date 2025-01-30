Гвардиола о 3:1 с «Брюгге»: «Сити» воспрял духом во втором тайме. Сезон в ЛЧ выдался тяжелым, но мы смогли пройти дальше»

Пеп Гвардиола прокомментировал итоги общего этапа Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити » занял 22-е место в таблице, набрав 11 очков в 8 матчах, и сыграет в стыковых матчах за выход в 1/8 финала. В последнем туре «горожане» обыграли «Брюгге » со счетом 3:1.

«Во втором тайме мы воспряли духом, и наши сердца были свободны. Сегодня мы вышли в следующий раунд, и это хорошо. В первом тайме мы играли очень академично, нам не хватало искры в игре против команды, которая по-настоящему хорошо обороняется.

Встреча с «Баварией» или «Реалом» будет трудной, но это произойдет через две недели, а к тому времени к нам вернутся несколько игроков, так что, надеюсь, мы сможем провести два хороших матча».

О том, насколько важно будет зарегистрировать новых игроков для участия в следующем раунде

«Конечно, это важно. Нам весь сезон было туго без игроков. С такими игроками у нас появится больше альтернатив. Надеюсь, Жереми [Доку ] тоже вернется, так что у нас будут игроки, которые сделают все возможное.

У Ковачича есть опыт, и он забил фантастический гол. Я знаю, что Кова способен таким образом переломить ход матча. Это что-то уникальное, что-то особенное. Мы сделали это, и теперь пришло время насладиться, потому что сезон в Лиге чемпионов выдался по-настоящему тяжелым. Нам было тяжело, но в итоге мы смогли пройти дальше, а жеребьевка есть жеребьевка. Посмотрим».

О том, как это повлияет на сезон «Ман Сити»

«Я не знаю. В этом сезоне все было очень нестабильно. Сегодня мы испытываем облегчение от того, что прошли дальше, и, конечно, для нас это долгий сезон», – сказал Гвардиола .