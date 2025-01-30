Гвардиола о 3:1 с «Брюгге»: «Сити» воспрял духом во втором тайме. Сезон в ЛЧ выдался тяжелым, но мы смогли пройти дальше»
«Манчестер Сити» занял 22-е место в таблице, набрав 11 очков в 8 матчах, и сыграет в стыковых матчах за выход в 1/8 финала. В последнем туре «горожане» обыграли «Брюгге» со счетом 3:1.
«Во втором тайме мы воспряли духом, и наши сердца были свободны. Сегодня мы вышли в следующий раунд, и это хорошо. В первом тайме мы играли очень академично, нам не хватало искры в игре против команды, которая по-настоящему хорошо обороняется.
Встреча с «Баварией» или «Реалом» будет трудной, но это произойдет через две недели, а к тому времени к нам вернутся несколько игроков, так что, надеюсь, мы сможем провести два хороших матча».
О том, насколько важно будет зарегистрировать новых игроков для участия в следующем раунде
«Конечно, это важно. Нам весь сезон было туго без игроков. С такими игроками у нас появится больше альтернатив. Надеюсь, Жереми [Доку] тоже вернется, так что у нас будут игроки, которые сделают все возможное.
У Ковачича есть опыт, и он забил фантастический гол. Я знаю, что Кова способен таким образом переломить ход матча. Это что-то уникальное, что-то особенное. Мы сделали это, и теперь пришло время насладиться, потому что сезон в Лиге чемпионов выдался по-настоящему тяжелым. Нам было тяжело, но в итоге мы смогли пройти дальше, а жеребьевка есть жеребьевка. Посмотрим».
О том, как это повлияет на сезон «Ман Сити»
«Я не знаю. В этом сезоне все было очень нестабильно. Сегодня мы испытываем облегчение от того, что прошли дальше, и, конечно, для нас это долгий сезон», – сказал Гвардиола.
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