«Ман Сити» – худший английский клуб на общем этапе ЛЧ. Команда Гвардиолы заняла 22-е место, набрав 11 очков
«Манчестер Сити» стал худшей английской командой на общем этапе Лиги чемпионов.
Команда Пепа Гвардиолы заняла 22-е место в таблице по итогам этого этапа турнира, набрав 11 очков в 8 матчах. «Горожане» сыграют в стыковых матчах за право принять участие в 1/8 финала.
Остальные клубы, представляющие АПЛ, финишировали выше: «Ливерпуль» стал первым с 21 баллом, «Арсенал» набрал 19 очков и занял 3-ю строчку, «Астон Вилла» (16 баллов) замкнула топ-8.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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