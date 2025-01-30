«Ман Сити» – худший английский клуб на общем этапе ЛЧ. Команда Гвардиолы заняла 22-е место, набрав 11 очков

«Манчестер Сити» стал худшей английской командой на общем этапе Лиги чемпионов.

Команда Пепа Гвардиолы заняла 22-е место в таблице по итогам этого этапа турнира, набрав 11 очков в 8 матчах. «Горожане» сыграют в стыковых матчах за право принять участие в 1/8 финала.

Остальные клубы, представляющие АПЛ , финишировали выше: «Ливерпуль » стал первым с 21 баллом, «Арсенал » набрал 19 очков и занял 3-ю строчку, «Астон Вилла » (16 баллов) замкнула топ-8.