«Ман Сити» котировался главным фаворитом общего этапа ЛЧ, но завершил его на 22-м месте

«Манчестер Сити» обыграл «Брюгге» (3:1) в заключительном туре общего этапа ЛЧ.

Английский клуб был близок к вылету из турнира – в начале второго тайма при счете 1:0 в пользу «Брюгге» букмекеры давали коэффициент 2.30 на победу «Сити» и продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

«Горожане» заняли 22-е место на общем этапе ЛЧ. До старта турнира «Сити» котировался главным фаворитом на первое место.

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