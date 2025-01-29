Зарема о том, что Кокорин назвал РПЛ «говном»: «Плевок во всех, кто помог ему стать футболистом. Но есть ли чем крыть? Судейские скандалы, покупные матчи, игроки приезжают только за деньгами»

Зарема Салихова отреагировала на слова Александра Кокорина про РПЛ.

В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса» оценил уровень чемпионата России, заявив : «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

«Эта фраза – плевок во всех тех, кто помог ему стать футболистом: в детских тренеров, врачей, реабилитологов и футболистов, которые не уехали.

Кокорин не про тонкие материи, ему хочется хвастаться тем, что он звезда в кипрском футболе, он посмеивается над теми, кто на игры ездит в поездах, а в отпуск летает через Стамбул, а не, как он, добирается на «Ламборджини» куда захочет.

Но пусть те, кто негодует по поводу фразы Кокорина, докажут обратное. Есть ли чем крыть? Бесконечные судейские скандалы, раздача паспортов бразильцам, фарм-клубы, госфинансирование, которое привело к тому, что есть очень богатые клубы и сильно бедные, и между ними бездна. В этой бездне покупные игры и чего только нет.

И главное, в РПЛ менеджеры и игроки с агентами приезжают только за деньгами, а не для развития карьеры. Где нет развития, включается неразумное потребление. Поэтому игроки подписываются, тут же разрываются контракты с выплатами, на их место подписываются новые.

Деньги никто не считает, за фэйр-плей больше нет необходимости следить. И никто не старается пристраивать игроков, как в свое время продали Кокорина в «Фиорентину». И что делается сейчас для того, чтобы Кокорин не стал ролевой моделью для новых поколений футболистов?» – сказала супруга бывшего президента «Спартака » Леонида Федуна.

Зарема о Кокорине в «Спартаке»: «Газизову высказывала, что ничего не получится – он ответил, что покроет из своих. Откуда у человека из дотационного клуба такие средства? Поимел и частный футбол, получается»

Александр Тихонов о том, что Кокорин назвал РПЛ «говном»: «Я давно с ним солидарен. Рад, что профессионал так высказался. Футбол был в СССР, нынешний называют пилорамой»

Газзаев о том, что Кокорин назвал РПЛ «говном»: «Полная глупость. Это говорит человек, который у нас не востребован и играет в чемпионате Кипра»