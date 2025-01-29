Кокорин о «Спартаке»: «Дошли слухи, что я сдавал игры перед «Зенитом», обещал Ротенбергу. В клубе верили, что есть договоренность не играть. Тренеру говорю: «Все херня, я принес МРТ с повреждением»

Александр Кокорин высказался о подозрениях в его адрес со стороны «Спартака».

Российский форвард выступал за красно-белых в сезоне-2020/21, до этого он перешел в «Сочи» на правах аренды из «Зенита ». В январе 2021 года его продали во «Фиорентину».

– Дошли слухи, что я сдавал игры перед «Зенитом». Что я перешел туда [в «Сочи»], и у меня было обещание Борису Романовичу [Ротенбергу ], что против «Зенита» я не буду играть. И там [в «Спартаке»] такая версия работала.

– Подожди. То есть что ты получил травму, якобы чтобы пропустить матч с «Зенитом»?

– Да. А я пропустил перед «Зенитом». И по-моему, вторую игру тоже так совпало, что я пропускал перед «Зенитом». И там пошли слухи, что это его договоренность, что он не будет играть. И все – они в это верили.

– И руководство в это верило?

– И руководство 100% верило.

– А тренер [Доменико Тедеско]?

– Ну, тренеру доносили. Он иностранец, у него другие взгляды.

Я к нему подходил, говорил: «Слушай, в клубе много всего интересного вокруг меня. Если тебе интересно со мной поговорить, я максимально открыт. Все, что говорят, – это херня. Я тебе принес МРТ, на МРТ повреждение. Если кто-то не верит, я не знаю, как доказать».

Он говорит: «Нет, туда-сюда», он со мной нормально был. Но в клубе такие движухи были часто, – сказал бывший форвард «Спартака » в подкасте Федора Смолова Smol Talk.

Кокорин о «Спартаке»: «Начали какой-то шляпой заниматься, когда травмировался: «Ты не поедешь в отпуск». Приехал, говорят: «Ты наш главный актив, все забыли, будешь играть»

Александр Кокорин: «Спартак» – клуб интриганов, который живет сплетнями и кайфует от этого. Кто-то накосячил – тот быстрее это спалил и донес до руководства. Я был в шоке»