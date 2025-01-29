Мостовой о словах Кокорина про «бабки» в «Спартаке»: «Что здесь неправда? За последние 20 лет там человек 100 так же получили деньги и уехали. Бесплатно никто не работает»
Александр Мостовой не удивлен словами Александра Кокорина о деньгах в «Спартаке».
Ранее Кокорин высказался о периоде в «Спартаке» в интервью Федору Смолову: «Залутал больше всего бабок за полгода и ушел, топ. Подписался назло «Зениту» – это был единственный клуб, который мог конкурировать с ними».
«Чему вы удивляетесь? Что здесь неправда? За последние 20 лет в «Спартаке», наверное, человек 100 так же делали. Получили деньги — уехали. Он «один из». Они что, без денег уехали?
Так каждому можно предъявить претензии. Бесплатно у нас никто не работает», — сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
«РПЛ – говно с 2019-го, в «Спартаке» «залутал бабок и ушел», «Зенит» – главный клуб в карьере». Кокорин у Смолова
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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