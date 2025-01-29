Кокорин о Зареме: «Легенда, хотел пообщаться с ней. Она против меня была максимально – кажется, мы где-то гуляли в Монако, и что-то произошло»

Александр Кокорин высказался об отношениях с Заремой Салиховой в «Спартаке».

Российский форвард выступал за красно-белых в сезоне-2020/21. В январе 2021 года его продали во «Фиорентину».

– А Зарема тогда была еще?

– Да, легенда. Она против меня была максимально, не знаю почему. Мне кажется, мы где-то гуляли в Монако, и что-то произошло, клянусь тебе.

– Не пустил за стол ее?

– Я не понимаю. Я хотел с ней пообщаться, [узнать], откуда такой негатив, – сказал бывший форвард «Спартака » в подкасте Федора Смолова Smol Talk.

Александр Кокорин: «Спартак» – клуб интриганов, который живет сплетнями и кайфует от этого. Кто-то накосячил – тот быстрее это спалил и донес до руководства. Я был в шоке»

«РПЛ – говно с 2019-го, в «Спартаке» «залутал бабок и ушел», «Зенит» – главный клуб в карьере». Кокорин у Смолова