Зарема о Кокорине в «Спартаке»: «Подбирать за «Зенитом» и «Сочи» – для меня было табу. По человеческим качествам он не типаж клуба – на тренировке лишь бы не играть, а поберечь себя красивого»

Зарема Салихова ответила на слова Александра Кокорина о трансфере в «Спартак».

Ранее экс-форвард красно-белых заявил , что супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна была «максимально» против его перехода в клуб в 2020 году.

«Кокорин и Газизов – это продукты больной футбольной системы, взращенной на государственные деньги, которые поимели все от нее.

Действительно, я была сильно против трансфера Кокорина в «Спартак». В первую очередь по человеческим качествам Кокорин не типаж «Спартака ». Во вторую – подбирать за «Зенитом » и тем более «Сочи » и еще и брошенное ими – для меня было табу.

Каждый раз за пять минут до окончания тренировки начинал держаться то за заднюю мышцу, то еще за какие-то части тела, лишь бы не играть, а поберечь себя красивого», – сказала Салихова .

Кокорин о «Спартаке»: «Залутал больше всего бабок за полгода и ушел, топ. Подписался назло «Зениту» – это был единственный клуб, который мог конкурировать с ними»

Газизов о словах Кокорина про «Спартак»: «Его трансфером мы хотели показать «Зениту» силу и то, что мы делаем все, чтобы быть первыми»