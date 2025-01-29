Зарема о Кокорине в «Спартаке»: «Подбирать за «Зенитом» и «Сочи» – для меня было табу. По человеческим качествам он не типаж клуба – на тренировке лишь бы не играть, а поберечь себя красивого»
Ранее экс-форвард красно-белых заявил, что супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна была «максимально» против его перехода в клуб в 2020 году.
«Кокорин и Газизов – это продукты больной футбольной системы, взращенной на государственные деньги, которые поимели все от нее.
Действительно, я была сильно против трансфера Кокорина в «Спартак». В первую очередь по человеческим качествам Кокорин не типаж «Спартака». Во вторую – подбирать за «Зенитом» и тем более «Сочи» и еще и брошенное ими – для меня было табу.
Каждый раз за пять минут до окончания тренировки начинал держаться то за заднюю мышцу, то еще за какие-то части тела, лишь бы не играть, а поберечь себя красивого», – сказала Салихова.
Кокорин о «Спартаке»: «Залутал больше всего бабок за полгода и ушел, топ. Подписался назло «Зениту» – это был единственный клуб, который мог конкурировать с ними»
Газизов о словах Кокорина про «Спартак»: «Его трансфером мы хотели показать «Зениту» силу и то, что мы делаем все, чтобы быть первыми»
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