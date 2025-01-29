Александр Тихонов о том, что Кокорин назвал РПЛ «говном»: «Я давно с ним солидарен. Рад, что профессионал так высказался. Футбол был в СССР, нынешний называют пилорамой»

Александр Тихонов поддержал Александра Кокорина, назвавшего РПЛ «говном».

В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса » оценил уровень чемпионата России, заявив : «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

«Согласен ли я с Кокориным ? Да, я давно солидарен. Как бы я охарактеризовал нынешний российский футбол? Ну, я их называю двоечниками, хотя я встречался с одним бывшим футболистом, тренером, он пытался сказать, что у нас на трибунах присутствует достаточно количество зрителей, что есть окупаемость.

Я ему говорю: дорогой мой, я частенько европейский футбол, живя в Беларуси, я могу сказать, а где наши? Ну, где? Я же помню футбол в СССР , мне два раза посчастливилось в советское время бывать на тбилисском стадионе, оба раза тбилисцы выиграли, это был такой праздник, такое ощущение, что новорожденные пили вино.

Я помню старый стадион «Динамо», попасть шансов не было, стояли около стадиона такси, «Победы» иногда даже стояли, ручные приемники, это был футбол, это был Яшин, я их всех застал, с Левой Яшиным мы дружили до последнего дня, мы же динамовцы оба. Это был футбол.

Сегодняшний российский футбол я даже не представляю, я за ним, во-первых, не слежу, не смотрю, ну что там смотреть? Пустая трата времени. Я рад, что профессионал высказался таким образом. Я с ним согласен.

Чем хуже футбол в России, тем больше денег? Да, я могу сказать предположительно, что у хоккейного «Динамо » бюджет меньше в два раза, чем у футбольного. Ну, в народе российский футбол называют пилорамой. И мы забываем, что пенсии у нас мизерные», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

«РПЛ – говно с 2019-го, в «Спартаке» «залутал бабок и ушел», «Зенит» – главный клуб в карьере». Кокорин у Смолова