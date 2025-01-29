Зарема о Кокорине в «Спартаке»: «Газизову высказывала, что ничего не получится – он ответил, что покроет из своих. Откуда у человека из дотационного клуба такие средства? Поимел и частный футбол, получается»
Ранее экс-форвард красно-белых заявил, что супруга бывшего президента красно-белых Леонида Федуна была «максимально» против его перехода в клуб в 2020 году.
«[Шамилю] Газизову я открыто высказывала, что у меня не просто сомнения, а уверенность, что ничего хорошего для команды не получится. Тот ответил, что покроет из своих.
Вот откуда у человека, пришедшего из дотационного футбольного клуба «Уфа», такие средства, чтобы покрыть расходы на зарплату Кокорина? Естественно, он не покрыл, но не потому что у него не было финансов.
Впоследствии Газизов проиграл все суды. Неприятно, что нынешние руководители не просто простили 90 миллионов, но еще и доплатили, чтобы он прекратил судиться со «Спартаком», а судился он только с Федуном. Получается, что Газизов поимел и частный футбол тоже», – сказала Салихова.
Зарема о Кокорине в «Спартаке»: «Подбирать за «Зенитом» и «Сочи» – для меня было табу. По человеческим качествам он не типаж клуба – на тренировке лишь бы не играть, а поберечь себя красивого»
Газизов о словах Кокорина про «Спартак»: «Его трансфером мы хотели показать «Зениту» силу и то, что мы делаем все, чтобы быть первыми»
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