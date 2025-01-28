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Мостовой о 17-м месте в топе самых медийных лиц российского спорта: «Приятно удивлен и приятно расстроен. В первой десятке я должен быть. На следующий год точно обгоню других»

Александр Мостовой прокомментировал попадание в топ самых медийных лиц в спорте.

Бывший полузащитник сборной России разделил с Исламом Махачевым 17-е место в рейтинге самых медийных лиц российского спорта в 2024 году, составленном по итогам исследования «Спорт-Экспресса» и «Медиалогии».

«Приятно удивлен своим местом. С другой стороны, приятно расстроен. 17-е место все-таки не мое. Думаю, что должен был быть немного выше. Но это шутка. Если этот список из сотни номинантов, то это достаточно высокое место.

Скажу честно, особенно не следил и не знал, что составляются такие рейтинги. Другое дело, что вся жизнь в футболе. А футбол – самый популярный и медийный вид спорта, поэтому, хочешь или нет, всегда будешь задействован в каких-то номинациях.

Я к этому привык. Живу в этом с 15 лет. Футбольный год длится долго, поэтому думаю, что мое попадание в рейтинг связано с какими-то высказываниями, мероприятиями. Спокойно отношусь и не стараюсь выставлять себя напоказ. Но я повторюсь, что живу с этим уже много-много лет. Я привык.

Положительно отношусь к такому рейтингу. «Спорт-Экспресс» – одно из главных наших изданий о спорте, которое давно существует.

С первым местом Овечкина согласен. Мы всей страной ждем, когда он побьет вечный рекорд. Карпин попал в рейтинг, потому что он главный тренер футбольной сборной. С фамилиями дальше можно поспорить. Но, думаю, в первой десятке я должен быть. На следующий год я точно обгоню других», – сказал Мостовой. 

Овечкин – самое медийное лицо российского спорта в 2024 году, Карпин – 2-й, Валиева – 3-я, Медведев – 4-й, Загитова – 10-я, Ротенберг – 15-й

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoАлександр Овечкин
logoСпорт-Экспресс
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