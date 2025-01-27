Мостовой об РПЛ: «Когда обычный игрок получает на уровне футболиста «Атлетико», думаешь: «Ничего себе». Из-за завышенных зарплат никто не хочет уезжать, играют вполноги в комфортных условиях»
– Какая главная проблема в российском футболе?
– Много лет все об этом говорят – необоснованно завышенные зарплаты у футболистов среднего уровня. Когда обычный игрок РПЛ получает на уровне футболиста «Атлетико», ты думаешь: «Ничего себе». Как это возможно? Это основная проблема.
Из‑за этого у нас лишь единицы играют в Европе, никто не хочет уезжать из‑за зарплат. Раньше более 50 человек играли в топовых чемпионатах, а сейчас – три. Проблема зарплат больше касается молодых россиян. Человек забил два гола, его засыпали деньгами, и он решил, что стал звездой.
Если решить эту проблему, футболисты будут голодными, они начнут грызть, бороться, доказывать. А так они играют вполноги, они в комфортных условиях. Зачем напрягаться? Зачем нам в Европу, если и тут неплохо кормят? – сказал экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.
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