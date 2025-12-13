Первак об урезании бюджета: «Вся страна экономит, и «Зенит» будет экономить. «Спартак» может стать самой обеспеченной командой, все зависит от воли «Лукойла»

Первак об урезании бюджета «Зенита»: «Спартак» может стать самым обеспеченным.

Бывший генеральный директор «Спартака » Юрий Первак прокомментировал урезание бюджета «Зенита».

Ранее заместитель председателя правления петербургского клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин подтвердил урезание бюджета.

«Вся страна находится в таком положении. У всех бюджетных организаций происходит урезание бюджета. Скорее всего, дошло и до клуба. И причина у «Зенита » точно не в том, что Константин Зырянов стал руководителем.

Причина – общая обстановка в стране. Может быть, у «Зенита» начнутся продажи, чтобы поддержать бюджет. В России же полно молодых футболистов, которые могут поддержать уровень команды.

«Зенит» — самая обеспеченная команда России. Но самой обеспеченной может стать «Спартак» — все будет зависеть от воли «Лукойла» и его желания развивать клуб.

Думаю, все-таки не будут делать так, чтобы это все повлияло на расклад сил в нашем футболе. Вся страна экономит, и «Зенит» будет экономить, но никто не будет знать, как там будет внутри. Деньги любят тишину. Если Аршавин работает в клубе, то это не значит, что он все знает», — сказал Первак.