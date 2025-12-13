Первак об урезании бюджета: «Вся страна экономит, и «Зенит» будет экономить. «Спартак» может стать самой обеспеченной командой, все зависит от воли «Лукойла»
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал урезание бюджета «Зенита».
Ранее заместитель председателя правления петербургского клуба по спортивному развитию Андрей Аршавин подтвердил урезание бюджета.
«Вся страна находится в таком положении. У всех бюджетных организаций происходит урезание бюджета. Скорее всего, дошло и до клуба. И причина у «Зенита» точно не в том, что Константин Зырянов стал руководителем.
Причина – общая обстановка в стране. Может быть, у «Зенита» начнутся продажи, чтобы поддержать бюджет. В России же полно молодых футболистов, которые могут поддержать уровень команды.
«Зенит» — самая обеспеченная команда России. Но самой обеспеченной может стать «Спартак» — все будет зависеть от воли «Лукойла» и его желания развивать клуб.
Думаю, все-таки не будут делать так, чтобы это все повлияло на расклад сил в нашем футболе. Вся страна экономит, и «Зенит» будет экономить, но никто не будет знать, как там будет внутри. Деньги любят тишину. Если Аршавин работает в клубе, то это не значит, что он все знает», — сказал Первак.