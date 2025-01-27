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Мостовой о Зиньковском в «Спартаке»: «Он должен был заменить Промеса, но не выдержал давления. Совсем расклеилась карьера»

Александр Мостовой высказался об игре Антона Зиньковского за «Спартак».

Ранее сообщалось, что 28-летний полузащитник готов покинуть московский клуб этой зимой. Зиньковским интересуются «Локомотив» и «Химки».

«У Зиньковского совсем расклеилась карьера. Игрок его уровня не должен получать так мало игровой практики. Но ситуация такая, что в «Спартаке» он проигрывает конкуренцию на своей позиции другим игрокам.

Поэтому нужно что-то менять. Конечно, немного жаль Зиньковского. Он должен был заменить Промеса, но не выдержал давления. Расставаться с одаренными игроками всегда грустно», – сказал бывший футболист «Спартака».

В этом сезоне 28-летний игрок поучаствовал в 13 матчах во всех турнирах, где отдал три результативные передачи.

Мостовой о желании Зиньковского покинуть «Спартак»: «Удивительно, что он не играл и даже не выходил на замену. Так-то очень хороший футболист, пригодится любому клубу»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАнтон Зиньковский
logoКвинси Промес
logoАлександр Мостовой
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