Мостовой об увольнении Черчесова из сборной Казахстана: «Прогнозируемо, я об этом говорил еще когда его назначили. Гвардиолу бы тоже уволили. Ну а что бы Пеп сделал, вышел на поле?»

Александр Мостовой считает, что Пепа Гвардиолу уволили бы из сборной Казахстана.

Ранее пост главного тренера команды покинул Станислав Черчесов.

«Это было прогнозируемо. Я об этом говорил еще тогда, когда его назначили.

Все начали говорить, что казахи станут лучше играть. А я спрашивал: «Почему?» У них что, сумасшедший подбор футболистов? Так что изначально ничего не ждал и понимал, что также все останется. В итоге еще и хуже стало, антирекорд установили.

Но ничего страшного. Обычная жизнь любого футбольного тренера. Да и будем честны, Гвардиолу, как и Черчесова, тоже бы уволили из сборной Казахстана. Ну а что бы Хосеп сделал, вышел на поле? Или Стас на ворота должен был встать», – заявил бывший игрок сборной России.