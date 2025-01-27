Ловчев о Черчесове в РПЛ: «К нам везут таких тренеров, как Абаскаль, по которому всегда проходится Мостовой. Был Тедеско, за которого выступала одна дамочка. Он найдет работу, уверен»

Евгений Ловчев отреагировал на увольнение Станислава Черчесова.

Сегодня сборная Казахстана объявила об уходе российского специалиста с поста главного тренера.

– Не вижу ничего сверхъестественного в результатах Черчесова со сборной Казахстана . Команда проигрывала и с другими тренерами.

Насколько я знаю, Черчесов затеял перестройку в сборной. Станислав Саламович уже доказывал, что он хороший тренер. Тут все просто: результата нет – до свидания. Все руководители клубов и сборных на место тренера ищут старика Хоттабыча, который вытащит какой‑то волос из бороды и начнет всех обыгрывать.

Не нахожу ничего странного в том, что Черчесов разошелся со сборной Казахстана. Он не держится на одном месте, чтобы получать деньги. Видимо, у него есть какие‑то предложения.

– Черчесов найдет работу в РПЛ?

– Не знаю. Иногда к нам везут таких тренеров, как Абаскаль , по которому всегда проходится Сашка Мостовой. Был еще Тедеско , за которого выступала одна известная вам дамочка. Сейчас, когда его уволили из сборной Бельгии, она молчит.

Я уверен, что Черчесов найдет работу, – сказал экс-игрок сборной СССР.

Черчесов опроверг, что расторг соглашение с Казахстаном по обоюдному согласию: «Это не так. Юридически контракт не расторгнут, значит, я еще официально тренер сборной»

Черчесов об уходе из сборной Казахстана: «Функционеры решили, что им нужен другой тренер. Нюансов не знаю»