Каррагер продал бы Нуньеса зимой за 70 млн фунтов: «Сумма очень крупная, я бы рискнул. При Клоппе он был в порядке, мог использовать скорость и много бить, а при Слоте едва ли не на месте стоит»
– Продали бы вы Нуньеса за 70 млн фунтов?
– Да. Проблема в том, что у «Ливерпуля» в качестве еще одной опции в нападении есть Жота, но он часто травмируется, так что можно самих себя лишить глубины состава.
Если у вас есть уверенность, что летом предложение все еще будет в силе, то вы, скорее всего, оставите Дарвина [в январе], но если нет уверенности, что те же деньги будут предлагать летом... Сумма очень крупная.
Я бы рискнул и продал его. При Клоппе он был в порядке, не супер, но в порядке благодаря тому безумному футболу, в котором он мог использовать свою скорость и много бить.
При Слоте игра немного более медленная и размеренная, так что Дарвин едва ли не просто стоит на месте, ситуация отнюдь не идеальная для него, – сказал бывший защитник «красных» в ходе программы The Overlap.
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