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  • Каррагер продал бы Нуньеса зимой за 70 млн фунтов: «Сумма очень крупная, я бы рискнул. При Клоппе он был в порядке, мог использовать скорость и много бить, а при Слоте едва ли не на месте стоит»
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Каррагер продал бы Нуньеса зимой за 70 млн фунтов: «Сумма очень крупная, я бы рискнул. При Клоппе он был в порядке, мог использовать скорость и много бить, а при Слоте едва ли не на месте стоит»

Джейми Каррагер согласился бы отпустить Дарвина Нуньеса этой зимой.

– Продали бы вы Нуньеса за 70 млн фунтов?

– Да. Проблема в том, что у «Ливерпуля» в качестве еще одной опции в нападении есть Жота, но он часто травмируется, так что можно самих себя лишить глубины состава.

Если у вас есть уверенность, что летом предложение все еще будет в силе, то вы, скорее всего, оставите Дарвина [в январе], но если нет уверенности, что те же деньги будут предлагать летом... Сумма очень крупная.

Я бы рискнул и продал его. При Клоппе он был в порядке, не супер, но в порядке благодаря тому безумному футболу, в котором он мог использовать свою скорость и много бить.

При Слоте игра немного более медленная и размеренная, так что Дарвин едва ли не просто стоит на месте, ситуация отнюдь не идеальная для него, – сказал бывший защитник «красных» в ходе программы The Overlap.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
logoДарвин Нуньес
logoДжейми Каррагер
logoпремьер-лига Англия
logoАрне Слот
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