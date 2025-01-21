Amazon выпустит документальный фильм о работе Клоппа в «Ливерпуле». В проекте участвовали ван Дейк, Трент, Алиссон, Каррагер, Лаллана

Amazon выпустит документальный фильм о работе Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Напомним, 57-летний немецкий специалист стал руководителем футбольного направления компании Red Bull после ухода с тренерской работы в АПЛ .

Документальный фильм «От сомневающихся к верующим: Эра Клоппа в «Ливерпуле » будет доступен эксклюзивно на Prime Video с 28 февраля.

Этот четырехсерийный проект рассказывает полную историю возвращения «Ливерпуля» на вершину мирового футбола. В фильме представлены интервью с ключевыми фигурами клуба, такими как Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Алиссон Бекер, Пеп Лейндерс , Эндрю Робертсон , Кертис Джонс, Харви Эллиотт и Джейден Дэннс.

В проекте также приняли участие бывшие игроки, такие как Джейми Каррагер и Адам Лаллана, а также ключевые эксперты, следившие за карьерой Клоппа. Сериал показывает влияние Клоппа на команду и фанатов с самого первого дня его работы в Англии.