Amazon выпустит документальный фильм о работе Клоппа в «Ливерпуле». В проекте участвовали ван Дейк, Трент, Алиссон, Каррагер, Лаллана
Напомним, 57-летний немецкий специалист стал руководителем футбольного направления компании Red Bull после ухода с тренерской работы в АПЛ.
Документальный фильм «От сомневающихся к верующим: Эра Клоппа в «Ливерпуле» будет доступен эксклюзивно на Prime Video с 28 февраля.
Этот четырехсерийный проект рассказывает полную историю возвращения «Ливерпуля» на вершину мирового футбола. В фильме представлены интервью с ключевыми фигурами клуба, такими как Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Алиссон Бекер, Пеп Лейндерс, Эндрю Робертсон, Кертис Джонс, Харви Эллиотт и Джейден Дэннс.
В проекте также приняли участие бывшие игроки, такие как Джейми Каррагер и Адам Лаллана, а также ключевые эксперты, следившие за карьерой Клоппа. Сериал показывает влияние Клоппа на команду и фанатов с самого первого дня его работы в Англии.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий