Яп Стам: «Ван Дейк лучше Видича и Терри, он один из величайших защитников в истории АПЛ. Если с ним не продлят контракт, значит, ничего не смыслят в футболе»
«Вирджил ван Дейк – один из величайших защитников в истории Премьер-лиги. Люди часто упоминают Неманю Видича и Джона Терри – ван Дейк лучше них. Я ставлю его выше из-за его общего футбольного уровня. Есть другие футболисты, которых я мог бы назвать, но ван Дейк входит в число лучших в истории АПЛ.
Сейчас мы видим, что он продолжает играть на высочайшем уровне после смены тренера, хотя Арне Слот, думаю, ожидает от него даже большего, чем Юрген Клопп.
Ван Дейк по-прежнему показывает свое мастерство, он все еже в отличной физической форме, он настоящий профессионал. Если ему не дадут новый контракт, то, значит, они ничего не смыслят в футболе. Но, думаю, «Ливерпуль» очень мудро подходит к строительству команды», – отметил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью BoyleSports.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий