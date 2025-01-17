Яп Стам: «Ван Дейк лучше Видича и Терри, он один из величайших защитников в истории АПЛ. Если с ним не продлят контракт, значит, ничего не смыслят в футболе»

Яп Стам считает, что «Ливерпулю» следует сохранить Вирджила ван Дейка.

«Вирджил ван Дейк – один из величайших защитников в истории Премьер-лиги. Люди часто упоминают Неманю Видича и Джона Терри – ван Дейк лучше них. Я ставлю его выше из-за его общего футбольного уровня. Есть другие футболисты, которых я мог бы назвать, но ван Дейк входит в число лучших в истории АПЛ .

Сейчас мы видим, что он продолжает играть на высочайшем уровне после смены тренера, хотя Арне Слот, думаю, ожидает от него даже большего, чем Юрген Клопп .

Ван Дейк по-прежнему показывает свое мастерство, он все еже в отличной физической форме, он настоящий профессионал. Если ему не дадут новый контракт, то, значит, они ничего не смыслят в футболе. Но, думаю, «Ливерпуль » очень мудро подходит к строительству команды», – отметил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью BoyleSports.