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Президент «Хетафе» о словах Флика и Лапорты про судейство: «Барса» жалуется только когда проигрывает. Большие команды не должны проявлять неуважение к маленьким»

Президент «Хетафе» вновь раскритиковал «Барселону».

На 80-й минуте матча 20-го тура (1:1) защитник «Барселоны» Жюль Кунде и полузащитник «Хетафе» Крисантус Уче столкнулись во время подачи углового. Уче держал руками и пытался свалить Кунде. Арбитр матча Пабло Гонсалес Фуэртес не увидел нарушения правил в данном эпизоде.

После матча президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал «скандалом» неназначенный пенальти в данном эпизоде. Тренер каталонцев Ханси Флик считает, что это был «явный пенальти».

«Большие команды, которые должны подавать пример, не должны проявлять неуважение к маленьким командам. В моменте с голом «Барсы» был фол на Сории, и мы не жалуемся.

Они жалуются только тогда, когда проигрывают», – заявил Анхель Торрес Санчес.

Президент «Хетафе» о словах Лапорты про судейство: «Барсе» приходится оправдываться за ничью, потому что их бюджет более миллиарда, а наш – 60 миллионов»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mundo Deportivo
logoХетафе
Анхель Торрес Санчес
Пабло Гонсалес Фуэртес
logoсудьи
logoБарселона
logoЛа Лига
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