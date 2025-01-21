Президент «Хетафе» о словах Лапорты про судейство: «Барсе» приходится оправдываться за ничью, потому что их бюджет более миллиарда, а наш – 60 миллионов»

Президент «Хетафе» ответил на жалобы Жоана Лапорты на судейство в матче Ла Лиги.

На 80-й минуте матча 20-го тура (1:1) защитник «Барселоны» Жюль Кунде и полузащитник «Хетафе » Крисантус Уче столкнулись во время подачи углового. Уче держал руками и пытался свалить Кунде. Арбитр матча Пабло Гонсалес Фуэртес не увидел нарушения правил в данном эпизоде.

После матча президент «Барселоны» назвал «скандалом» неназначенный пенальти в данном эпизоде.

«Они говорят, потому что им нужно оправдаться. Кроме «Хетафе», которому ни за что не нужно оправдываться. Мы показываем свой футбол по мере наших возможностей.

Если кого-то беспокоит, что мы сыграли вничью с «Барсой»... Уже 5 лет [«Барселона » не побеждает «Хетафе» на выезде]. Им приходится оправдывать ничью, потому что у них бюджет более миллиарда [евро], а у нас – 60 миллионов», – сказал Анхель Торрес в эфире программы Jugones.