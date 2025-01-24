Тренер «Хетафе» о словах Флика и Лапорты: «Если относишься неуважительно, то не заслуживаешь уважения. Они оправдываются. Легко быть джентльменом, когда выигрываешь 90% матчей»

Пепе Бордалас оценил высказывания Ханси Флика и Жоана Лапорты.

«Хетафе» и «Барселона» сыграли 1:1 в матче 20-го тура Ла Лиги .

«Как вы знаете, я очень уважительно отношусь к коллегам-тренерам в футболе.

Я выражусь очень просто. Если ты относишься уважительно, то получаешь уважение в ответ. Если ты относишься неуважительно, то не заслуживаешь уважения.

Они оправдываются. Так всегда говорят, когда не выигрываешь.

Легко быть джентльменом, когда выигрываешь 90% матчей. Но им нужно быть и тогда, когда ты не побеждаешь.

Надеюсь, такие оправдания будут и дальше – это хорошо для «Хетафе », значит, мы добились хорошего результата. «Барселона» не смогла выиграть, потому что показали хорошую игру», – сказал главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас .

Лапорта о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Судейство с «Хетафе» было позором. Неназначенный пенальти – скандал, в похожем эпизоде с Рюдигером дали свисток»

Флик о падении Кунде в штрафной «Хетафе»: «Явный пенальти, здесь даже не нужен ВАР. В каждом матче одно и то же»