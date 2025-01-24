  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Хетафе» о словах Флика и Лапорты: «Если относишься неуважительно, то не заслуживаешь уважения. Они оправдываются. Легко быть джентльменом, когда выигрываешь 90% матчей»
36

Тренер «Хетафе» о словах Флика и Лапорты: «Если относишься неуважительно, то не заслуживаешь уважения. Они оправдываются. Легко быть джентльменом, когда выигрываешь 90% матчей»

Пепе Бордалас оценил высказывания Ханси Флика и Жоана Лапорты.

«Хетафе» и «Барселона» сыграли 1:1 в матче 20-го тура Ла Лиги.

«Как вы знаете, я очень уважительно отношусь к коллегам-тренерам в футболе. 

Я выражусь очень просто. Если ты относишься уважительно, то получаешь уважение в ответ. Если ты относишься неуважительно, то не заслуживаешь уважения.

Они оправдываются. Так всегда говорят, когда не выигрываешь.

Легко быть джентльменом, когда выигрываешь 90% матчей. Но им нужно быть и тогда, когда ты не побеждаешь.

Надеюсь, такие оправдания будут и дальше – это хорошо для «Хетафе», значит, мы добились хорошего результата. «Барселона» не смогла выиграть, потому что показали хорошую игру», – сказал главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас.

Лапорта о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Судейство с «Хетафе» было позором. Неназначенный пенальти – скандал, в похожем эпизоде с Рюдигером дали свисток»

Флик о падении Кунде в штрафной «Хетафе»: «Явный пенальти, здесь даже не нужен ВАР. В каждом матче одно и то же»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
logoПепе Бордалас
logoХанс-Дитер Флик
logoЖоан Лапорта
logoХетафе
logoБарселона
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Аль-Хилаль» хочет подписать Салаха летом в случае его ухода из «Ливерпуля». Саудовский клуб готов предложить форварду контракт до 2028 года (Николо Скира)
1355 минут назад
«Краснодар» объявил о переходе Арутюняна в «Академию Пушкаша»
13сегодня, 07:25
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Вальядолида», «Атлетико» примет «Вильярреал», «Барселона» сыграет с «Валенсией» в воскресенье
8сегодня, 07:05
«Наполи» за 2.20 или «Ювентус» за 4.00? Ставьте на игру с бонусом до 100 000 рублей от БЕТСИТИ!
сегодня, 07:00Реклама
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Фрайбурга», «Лейпциг» против «Байера», «Боруссия» Дортмунд примет «Вердер»
2сегодня, 06:50
Синнер в финале Australian Open, Тарьей Бо заканчивает карьеру, Уокер перешел в «Милан», Соболев принес победу «Зениту», Деанджело вернулся в НХЛ и другие новости
10сегодня, 06:10
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Челси», «Ливерпуль» примет «Ипсвич», «Арсенал» в гостях у «Вулверхэмптона», «МЮ» сыграет с «Фулхэмом» в воскресенье
18сегодня, 05:45
Хотите работать в Спортсе’’? Слушайте подкаст «Коллеги, добрый день!» – о наших ценностях и культуре компании!
сегодня, 05:30Вакансия
Мане о своих словах про то, что ему не нужно 10 «Феррари» и 20 бриллиантовых часов: «Высказал мнение. Люди смотрят на жизнь по-разному, я не могу никого осуждать»
44вчера, 21:48
«ПСЖ» попробует купить Родриго у «Реала» летом, если появится возможность (Абделла Бульма)
55вчера, 21:25
Ко всем новостям
Последние новости
Капитан «Балтики» Осипов о словах Комличенко: «Не видел помидоров по 1000 рублей, максимум – 300»
9 минут назад
Кахигао о целях: «Хотим сделать «Спартак» клубом-чемпионом, достойным своей истории»
926 минут назад
«Фрайбург» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
45 минут назад
«Комо» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 07:35
Чемпионат Италии. «Аталанта» в гостях у «Комо», «Ювентус» против «Наполи», «Милан» и «Интер» проведут матчи в воскресенье
8сегодня, 07:30
«Атлетико» – «Вильярреал». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 07:10
«РБ Лейпциг» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 06:55
«Ливерпуль» – «Ипсвич». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
сегодня, 06:40
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова примет «Реймс», «Монако» Головина против «Ренна», «Гавр» Кузяева сыграет с «Нантом» в воскресенье
3сегодня, 06:30
Солтмурад Бакаев о Дзюбе: «Главный заводила в «Акроне». Человек‑настроение, атмосфера команды. Он любит общаться, старается найти общий язык со многими»
5сегодня, 06:22
Рекомендуем