Тренер «Хетафе» о словах Флика и Лапорты: «Если относишься неуважительно, то не заслуживаешь уважения. Они оправдываются. Легко быть джентльменом, когда выигрываешь 90% матчей»
«Хетафе» и «Барселона» сыграли 1:1 в матче 20-го тура Ла Лиги.
«Как вы знаете, я очень уважительно отношусь к коллегам-тренерам в футболе.
Я выражусь очень просто. Если ты относишься уважительно, то получаешь уважение в ответ. Если ты относишься неуважительно, то не заслуживаешь уважения.
Они оправдываются. Так всегда говорят, когда не выигрываешь.
Легко быть джентльменом, когда выигрываешь 90% матчей. Но им нужно быть и тогда, когда ты не побеждаешь.
Надеюсь, такие оправдания будут и дальше – это хорошо для «Хетафе», значит, мы добились хорошего результата. «Барселона» не смогла выиграть, потому что показали хорошую игру», – сказал главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас.
Лапорта о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Судейство с «Хетафе» было позором. Неназначенный пенальти – скандал, в похожем эпизоде с Рюдигером дали свисток»
Флик о падении Кунде в штрафной «Хетафе»: «Явный пенальти, здесь даже не нужен ВАР. В каждом матче одно и то же»
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