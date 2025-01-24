Бордалас обратился в полицию после ничьей с «Барселоной». Тренеру «Хетафе» в соцсетях угрожали убийством семьи
Пепе Бордалас не стал мириться с угрозами после игры с «Барселоной».
«Хетафе» под его руководством вырвал ничью в матче с каталонцами – 1:1. После игры в комментариях к сообщению тренера в инстаграме стали писать оскорбления и угрозы: «мы убьем тебя и твою семью», «мы найдем твоих детей», «крыса».
«Я не в порядке, все это очень серьезно. Я бы хотел воспользоваться этой возможностью и заявить, что мы уже направили жалобу в полицию.
Процесс будет долгим. Давайте надеяться, что правосудие свершится и такого больше не повторится ни со мной, ни с другими», – сказал Бордалас.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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