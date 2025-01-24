Бордалас обратился в полицию после ничьей с «Барселоной». Тренеру «Хетафе» в соцсетях угрожали убийством семьи

Пепе Бордалас не стал мириться с угрозами после игры с «Барселоной».

«Хетафе» под его руководством вырвал ничью в матче с каталонцами – 1:1. После игры в комментариях к сообщению тренера в инстаграме стали писать оскорбления и угрозы: «мы убьем тебя и твою семью», «мы найдем твоих детей», «крыса».

«Я не в порядке, все это очень серьезно. Я бы хотел воспользоваться этой возможностью и заявить, что мы уже направили жалобу в полицию.

Процесс будет долгим. Давайте надеяться, что правосудие свершится и такого больше не повторится ни со мной, ни с другими», – сказал Бордалас.