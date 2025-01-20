Флик о падении Кунде в штрафной «Хетафе»: «Явный пенальти, здесь даже не нужен ВАР. В каждом матче одно и то же»

Ханс-Дитер Флик высказался о судействе в матче с «Хетафе».

В субботу «Барселона » и «Хетафе» сыграли вничью (1:1) в 20-м туре Ла Лиги .

На 80-й минуте матча защитник «Барселоны» Жюль Кунде и полузащитник «Хетафе» Крисантус Уче столкнулись во время подачи углового. Уче держал руками и пытался свалить Кунде. Арбитр матча Пабло Гонсалес Фуэртес не увидел нарушения правил в данном эпизоде.

«Был [пенальти] или нет (смеется)? В каждом матче одно и то же. Здесь даже не нужен ВАР, это явный пенальти. Что я могу сказать?» – прокомментировал эпизод главный тренер «Барселоны».

Лапорта о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Судейство с «Хетафе» было позором. Неназначенный пенальти – скандал, в похожем эпизоде с Рюдигером дали свисток»