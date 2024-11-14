Рафаэл Леау: «Мне не нравится сидеть на скамейке, но Фонсека должен принимать решения, а я как игрок – уважать его»
Рафаэл Леау рассказал о взаимоотношениях с тренером «Милана» Паулу Фонсекой.
В субботу вингер прервал 10-матчевую безголевую серию за «россонери», сделав дубль в игре с «Кальяри» (3:3). У португальца нет твердого места в стартовом составе.
«Во время сезона такое бывает, я ничего против него [Фонсеки] не имею, как и тренер – против меня. Вопрос решен.
Мне не нравится сидеть на скамейке, но он должен принимать решения, а я как игрок – уважать его. И когда я выхожу на поле, я полностью выкладываюсь, чтобы помочь команде», – сказал Леау.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: O Jogo
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости