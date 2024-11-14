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Рафаэл Леау: «Мне не нравится сидеть на скамейке, но Фонсека должен принимать решения, а я как игрок – уважать его» 

Рафаэл Леау рассказал о взаимоотношениях с тренером «Милана» Паулу Фонсекой.

В субботу вингер прервал 10-матчевую безголевую серию за «россонери», сделав дубль в игре с «Кальяри» (3:3). У португальца нет твердого места в стартовом составе.

«Во время сезона такое бывает, я ничего против него [Фонсеки] не имею, как и тренер – против меня. Вопрос решен.

Мне не нравится сидеть на скамейке, но он должен принимать решения, а я как игрок – уважать его. И когда я выхожу на поле, я полностью выкладываюсь, чтобы помочь команде», – сказал Леау.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: O Jogo
logoМилан
logoсерия А Италия
logoПаулу Фонсека
logoРафаэл Леау
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