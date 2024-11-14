Рафаэл Леау: «Мне не нравится сидеть на скамейке, но Фонсека должен принимать решения, а я как игрок – уважать его» 

Рафаэл Леау рассказал о взаимоотношениях с тренером «Милана» Паулу Фонсекой.

В субботу вингер прервал 10-матчевую безголевую серию за «россонери», сделав дубль в игре с «Кальяри» (3:3). У португальца нет твердого места в стартовом составе.

«Во время сезона такое бывает, я ничего против него [Фонсеки ] не имею, как и тренер – против меня. Вопрос решен.

Мне не нравится сидеть на скамейке, но он должен принимать решения, а я как игрок – уважать его. И когда я выхожу на поле, я полностью выкладываюсь, чтобы помочь команде», – сказал Леау .