Агент Тео о выводе защитника из старта «Милана»: «Он уважает партнеров по команде. То же самое было с Леау. Нужно уважать решение тренера»

Агент Тео Эрнандеса заявил, что футболист должен остаться в «Милане».

Защитник миланского клуба ранее был выведен из стартового состава команды и не сыграл против «Дженоа» (0:0) в матче Серии А.

«Это не решение футболиста. Он уважает партнеров по команде. То же самое было и с Рафаэлом Леау. Нужно уважать решение тренера.

Наше намерение очень понятное – он должен остаться в «Милане» и подписать новый контракт. Мы говорили об этом много раз», – сказал представитель футболиста Мануэль Гарсия Килон.