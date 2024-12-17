Агент Тео о выводе защитника из старта «Милана»: «Он уважает партнеров по команде. То же самое было с Леау. Нужно уважать решение тренера»
Агент Тео Эрнандеса заявил, что футболист должен остаться в «Милане».
Защитник миланского клуба ранее был выведен из стартового состава команды и не сыграл против «Дженоа» (0:0) в матче Серии А.
«Это не решение футболиста. Он уважает партнеров по команде. То же самое было и с Рафаэлом Леау. Нужно уважать решение тренера.
Наше намерение очень понятное – он должен остаться в «Милане» и подписать новый контракт. Мы говорили об этом много раз», – сказал представитель футболиста Мануэль Гарсия Килон.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
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