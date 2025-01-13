Кассано повторил, что у Леау «нет яиц»: «Он ничтожество, Консейсау это поймет. Пусть Рафаэл лучше будет рэпером, у него это лучше получается»

Антонио Кассано вновь раскритиковал Рафаэла Леау.

Напомним, после победы «Милана » над «Интером» в Суперкубке Италии (3:2) экс-игрок сборной Италии заявил , что португальскому вингеру «не хватает яиц». Кассано также назвал Леау «глупым игроком», на что тот ответил двумя эмодзи клоуна: «🤡🤡».

«Я повторяю, что у Леау нет яиц. На это легко отвечать после Суперкубка, но между тем в субботу (в матче против «Кальяри» – Спортс’’) он снова сыграл отстойно.

Даже Консейсау поймет, что он [Леау] ничтожество: он зарабатывает 8 миллионов евро и не умеет отдавать пасы, забивает мало голов. Пусть он лучше будет рэпером, у него это лучше получается», – сказал Кассано в эфире передачи Striscia la Notizia.