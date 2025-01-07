Леау о Консейсау после 3:2 с «Интером»: «Он столько сделал всего за несколько дней в «Милане», это просто нечто. Я почувствовал прилив энергии, как только его увидел»

Рафаэл Леау отметил вклад Сержиу Консейсау в победу «Милана» в Суперкубке Италии.

В финале турнира «россонери» одержали победу над «Интером » со счетом 3:2, отыграв дефицит в 2 мяча.

Португальский футболист вышел на замену на 50-й минуте и сделал передачу на победный гол на 3-й добавленной ко второму тайму минуте.

«До этого я не был знаком с Консейсау , но о нем всегда хорошо отзывались. Он считается сильной личностью. Он столько сделал всего за несколько дней, это просто нечто. Я сразу почувствовал прилив энергии, как только его увидел. Изменения можно увидеть как на поле, так и вне его. Иногда ты играешь не очень хорошо, но для победы нужен правильный настрой. И тренер дал нам его.

Для победы нужны желание и энергия. Иногда бывают ошибки, и тогда на помощь приходит воля и стремление игроков полностью выложиться. Играя в таких командах, нужно всегда быть готовым помочь. Я знаю, что тренер заставит меня стараться изо всех сил, а я буду помогать ему.

Было не очень много шансов, что я смогу сыграть в этом матче. Я получил травму в матче с «Ювентусом», но врачи сразу поверили, что я смогу быть готов к этой игре. Для этого я работал каждый день и хочу поблагодарить всех, кто мне помогал», – сказал Леау .