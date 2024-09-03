Леау и Эрнандес объяснили Златану свое поведение во время водопоя в матче с «Лацио» готовностью играть без пауз. Футболисты извинились, «Милан» их не накажет

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Паулу Фонсека Тео Эрнандес Рафаэл Леау Футбол

Рафаэл Леау и Тео Эрнандес объяснили свое поведение в эпизоде с водопоем.

«Милан» в 3-м туре Серии А сыграл вничью с «Лацио» в гостях (2:2). Леау и Тео начали игру на скамейке запасных. Игроки вышли на поле на 70-й минуте и спустя 30 секунд совместно поучаствовали во втором голе команды. 

После празднования гола матч был остановлен на водопой. В этот момент главный тренер «Милана» Паулу Фонсека давал игрокам тактическую установку, однако Леау и Тео Эрнандес не присоединились к партнерам.

Игроки поговорили об этом с Фонсекой и техническим директором Жоффре Монкада через несколько минут после окончания матча. Они удивились, что этот эпизод вызвал такой резонанс, и принесли извинения, сообщает La Gazzetta dello Sport. Перед вылетом в Милан португалец и француз также объяснили ситуацию Златану Ибрагимовичу в телефонном разговоре. 

По словам футболистов, их поведение было не бунтом, а свидетельством того, что они готовы играть без пауз и питья воды. 

«Россонери» не будут применять дисциплинарных санкций по отношению к Леау и Эрнандесу – ожидается, что они выйдут в стартовом составе на игру с «Венецией» 14 сентября. Также отмечается, что Паулу Фонсека пользуется полной поддержкой со стороны клуба, несмотря на отсутствие побед в трех первых матчах сезона. 

9 комментариев
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Сразу с козырей пошли) но и упрекнуть в лжи не получится. Играют,отдаются,на трансферы не просятся. В общем,полная лояльность клубу.
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Ди Канио, забыли объяснить! Жизненноважный момент!
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Ответ Emkafa
Ди Канио, забыли объяснить! Жизненноважный момент!
Ди Канио не забудет пояснить )

Но мне непонятна эта агрессия в адрес игроков, которые, вроде как две минуты назад вышли и со свежими установками. Поправьте, если ошибаюсь
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Ответ Log in
Ди Канио не забудет пояснить ) Но мне непонятна эта агрессия в адрес игроков, которые, вроде как две минуты назад вышли и со свежими установками. Поправьте, если ошибаюсь
Мне тоже непонятна.
Насчёт Ди Канио, ну кто его всерьёз воспринимает?! Просто болтун!
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Ответ Dvin
А Златан там в Милане не только в роли директора, но и в роли вышибалы, как я понимаю. Вижу, как он прям у трапа хватает ленивого португальца за шею «ты чего установку не слушал?!»
Златан и сам был таким же ленивым Шведом, а в матче где Ибра забивал его эго улетало в космос, он не то что тренера бы не слушал, он даже судью мог не слушать. По этому явно в этой ситуации Ибра будет на стороне игроков
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