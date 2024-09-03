Леау и Эрнандес объяснили Златану свое поведение во время водопоя в матче с «Лацио» готовностью играть без пауз. Футболисты извинились, «Милан» их не накажет

Рафаэл Леау и Тео Эрнандес объяснили свое поведение в эпизоде с водопоем.

«Милан» в 3-м туре Серии А сыграл вничью с «Лацио» в гостях (2:2). Леау и Тео начали игру на скамейке запасных. Игроки вышли на поле на 70-й минуте и спустя 30 секунд совместно поучаствовали во втором голе команды.

После празднования гола матч был остановлен на водопой. В этот момент главный тренер « » Паулу Фонсека давал игрокам тактическую установку, однако Леау и не присоединились к партнерам.

Игроки поговорили об этом с Фонсекой и техническим директором Жоффре Монкада через несколько минут после окончания матча. Они удивились, что этот эпизод вызвал такой резонанс, и принесли извинения, сообщает La Gazzetta dello Sport. Перед вылетом в Милан португалец и француз также объяснили ситуацию в телефонном разговоре.

По словам футболистов, их поведение было не бунтом, а свидетельством того, что они готовы играть без пауз и питья воды.

«Россонери» не будут применять дисциплинарных санкций по отношению к и Эрнандесу – ожидается, что они выйдут в стартовом составе на игру с «Венецией» 14 сентября. Также отмечается, что пользуется полной поддержкой со стороны клуба, несмотря на отсутствие побед в трех первых матчах сезона.