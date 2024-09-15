Фонсека о Леау и Тео: «Я всегда выбирал лучших, если однажды решу, что «Милану» нужно играть без кого-то из них, они должны это понять. Команда всегда на первом месте»

Паулу Фонсека высказался о роли Рафаэла Леау и Тео Эрнандеса в «Милане».

Вчера «россонери» одержали разгромную победу над «Венецией» (4:0) в 4-м туре Серии А. Эрнандес забил первый гол команды с передачи Леау . Португалец также заработал пенальти, реализованный Тэмми Абрахамом.

«Мы должны решать вопросы спокойно и уравновешенно, и мы так и сделали. Я всегда выбирал лучших в команде.

Если однажды я решу, что лучше играть без Леау или Тео, они должны это понять, как это было во время прошлого матча. Команда всегда на первом месте.

Тео и Леау – очень важные игроки, и сегодня они это продемонстрировали, мне не нужны сравнения. В семье не всегда все согласны, но главное, чтобы решения были понятны», – сказал главный тренер «Милана» в эфире Sky Sport.

Напомним, предыдущая игра «Милана » с участием Рафаэла и Тео завершилась скандалом из-за того, что оба футболиста не стали участвовать в общении команды с Фонсекой во время перерыва на водопой.