Фонсека о Леау и Тео: «Я всегда выбирал лучших, если однажды решу, что «Милану» нужно играть без кого-то из них, они должны это понять. Команда всегда на первом месте»
Вчера «россонери» одержали разгромную победу над «Венецией» (4:0) в 4-м туре Серии А. Эрнандес забил первый гол команды с передачи Леау. Португалец также заработал пенальти, реализованный Тэмми Абрахамом.
«Мы должны решать вопросы спокойно и уравновешенно, и мы так и сделали. Я всегда выбирал лучших в команде.
Если однажды я решу, что лучше играть без Леау или Тео, они должны это понять, как это было во время прошлого матча. Команда всегда на первом месте.
Тео и Леау – очень важные игроки, и сегодня они это продемонстрировали, мне не нужны сравнения. В семье не всегда все согласны, но главное, чтобы решения были понятны», – сказал главный тренер «Милана» в эфире Sky Sport.
Напомним, предыдущая игра «Милана» с участием Рафаэла и Тео завершилась скандалом из-за того, что оба футболиста не стали участвовать в общении команды с Фонсекой во время перерыва на водопой.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий