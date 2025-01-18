Консейсау о физической форме Леау: «Результаты его тестов впечатляют. Я не хочу, чтобы он довольствовался 10 голами – он должен стремиться к 20»
Сержиу Консейсау впечатлен физической формой Рафаэла Леау.
«Я считаю, что стабильность всегда связана с работой на тренировках. На следующий день после матча игроки восстанавливаются, второй день проходит в облегченном режиме, а на третий день мы уже начинаем подготовку к следующей игре.
Сегодня я разговаривал с Леау – результаты его физических тестов впечатляют. И он имеет простор для роста, я работаю над этим. Улучшение его игры неизбежно отразится на его статистике. Я не хочу, чтобы он довольствовался 10 голами – он должен стремиться к 20. Он знает, над чем нужно работать, и мы это обсудили. Для меня это хорошее начало», – сказал главный тренер «Милана».
В текущем сезоне Серии А Леау забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи в 17 играх.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
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