Консейсау о физической форме Леау: «Результаты его тестов впечатляют. Я не хочу, чтобы он довольствовался 10 голами – он должен стремиться к 20»

Сержиу Консейсау впечатлен физической формой Рафаэла Леау.

«Я считаю, что стабильность всегда связана с работой на тренировках. На следующий день после матча игроки восстанавливаются, второй день проходит в облегченном режиме, а на третий день мы уже начинаем подготовку к следующей игре.

Сегодня я разговаривал с Леау – результаты его физических тестов впечатляют. И он имеет простор для роста, я работаю над этим. Улучшение его игры неизбежно отразится на его статистике. Я не хочу, чтобы он довольствовался 10 голами – он должен стремиться к 20. Он знает, над чем нужно работать, и мы это обсудили. Для меня это хорошее начало», – сказал главный тренер «Милана ».

В текущем сезоне Серии А Леау забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи в 17 играх.